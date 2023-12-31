Криштиану Роналду: «Весь мир смотрит матчи саудовской лиги. Игроки хотят перейти сюда, они видят, что чемпионат серьезный»

Теги Криштиану Роналду высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Футбол

Криштиану Роналду высказался о популярности чемпионата Саудовской Аравии.

– Когда вы подписали контракт, вы говорили, что лига Саудовской Аравии войдет в топ-5 в мире. Сейчас много людей смотрят матчи чемпионата.

– Я счастлив, потому что, когда я принял решение перейти сюда, никто не верил тому, что я говорил. Но сейчас это не имеет значения. Важнее всего то, что лига растет, игроки хотят перейти сюда, потому что видят, что чемпионат серьезный.

Весь мир сейчас смотрит матчи чемпионата Саудовской Аравии. Это хорошо, я рад.

Я хочу продолжать играть здесь. Если сильные игроки приедут сюда, из хорошо примут, – сказал форвард «Аль-Насра».

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21 комментарий
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Не весь, я не смотрю и не буду)

Игроки переходят из-за 20+ лимонов в год, а не из-за серьёзности чемпионата. А он настолько серьёзный, что чемпиона СА на КЧМ обыгрывает чемпион Африки, в составе которого самый сильный игрок это Антони Модест
+25
-3
+22
Ну чё ты брешишь😏
+18
-3
+15
😄😄😄
+9
-3
+6
Никому не интересен чемпионат без конкуренции и без спортивной интриги.
+7
-2
+5
Только Бадр смотрит матчи саудовский лиги. Значит, для Кришти он весь мир!
+9
-5
+4
Я все матчи смотрю и жду с нетерпением. Аль-насрюк и Аль-хуляль очень сильно играют.
+4
-3
+1
💵💵💵👍🏻
+3
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+1
Кроме фанатов игроков, которые туда перешли, никто не смотрит больше одного раза
+2
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Зачетная шутка.
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Тут за 3 дня ветка Саудовской Аравии набирает 20 комментов от силы. И то залётные тролли-фанаты Барсы
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Нам-то не гони… Реальные пацаны в других лигах играют. )
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Ответ S. A.
Не весь, я не смотрю и не буду) Игроки переходят из-за 20+ лимонов в год, а не из-за серьёзности чемпионата. А он настолько серьёзный, что чемпиона СА на КЧМ обыгрывает чемпион Африки, в составе которого самый сильный игрок это Антони Модест
Млс ,наверно, не отрываясь смотришь
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Ответ QWertY
Только Бадр смотрит матчи саудовский лиги. Значит, для Кришти он весь мир!
только за последние три дня уже минимум 5 коммент про бадра на спортс и глунял сейчас, оказывается все от одного юзера, от тебя. ппц помешанный, каждый третий коммент про бадра пишет)

p.s. хаха так ущемился фанат бадра,что после этого коммента ограничил возможность ответа))
+4
-4
0
Ответ KiNG_K
только за последние три дня уже минимум 5 коммент про бадра на спортс и глунял сейчас, оказывается все от одного юзера, от тебя. ппц помешанный, каждый третий коммент про бадра пишет) p.s. хаха так ущемился фанат бадра,что после этого коммента ограничил возможность ответа))
Я фанат Кришти. Мы все такие
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Ответ Wesley
Кроме фанатов игроков, которые туда перешли, никто не смотрит больше одного раза
да .но этих фанатов больше полмиллиарда
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