Криштиану Роналду: «Весь мир смотрит матчи саудовской лиги. Игроки хотят перейти сюда, они видят, что чемпионат серьезный»

Криштиану Роналду высказался о популярности чемпионата Саудовской Аравии.

– Когда вы подписали контракт, вы говорили, что лига Саудовской Аравии войдет в топ-5 в мире. Сейчас много людей смотрят матчи чемпионата.

– Я счастлив, потому что, когда я принял решение перейти сюда, никто не верил тому, что я говорил. Но сейчас это не имеет значения. Важнее всего то, что лига растет, игроки хотят перейти сюда, потому что видят, что чемпионат серьезный.

Весь мир сейчас смотрит матчи чемпионата Саудовской Аравии. Это хорошо, я рад.

Я хочу продолжать играть здесь. Если сильные игроки приедут сюда, из хорошо примут, – сказал форвард « ».

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