«Милан» хочет подписать Гирасси в январе. Форвард «Штутгарта» – 2-й бомбардир Бундеслиги

«Милан» попытается подписать Серу Гирасси в январе.

По информации La Gazzetta dello Sport, «россонери» считают форварда « » наиболее подходящим вариантом усиления атаки.

Подписание из « » менее вероятно из-за цены на него – сообщалось, что нападающий оценивается примерно в 40 млн евро, тогда как сумма отступных Гирасси составляет всего 17,5 млн евро.

Сообщается, что « » планирует начать активную работу по подписанию Гирасси уже в ближайшее время, поскольку им интересуется еще несколько топ-клубов – известно, что его хотят подписать «Ньюкасл», «Манчестер Юнайтед» и дортмундская «Боруссия».

В текущем сезоне забил в Бундеслиге 16 голов за 12 матчей и в списке бомбардиров чемпионата уступает лишь Харри Кейну. Его подробная статистика доступна здесь.

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