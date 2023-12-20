«Милан» хочет подписать Гирасси в январе. Форвард «Штутгарта» – 2-й бомбардир Бундеслиги

Теги Штутгарт Лилль Милан бундеслига Германия серия А Италия возможные трансферы Серу Гирасси Джонатан Дэвид Футбол

«Милан» попытается подписать Серу Гирасси в январе.

По информации La Gazzetta dello Sport, «россонери» считают форварда «Штутгарта» наиболее подходящим вариантом усиления атаки.

Подписание Джонатана Дэвида из «Лилля» менее вероятно из-за цены на него – сообщалось, что нападающий оценивается примерно в 40 млн евро, тогда как сумма отступных Гирасси составляет всего 17,5 млн евро.

Сообщается, что «Милан» планирует начать активную работу по подписанию Гирасси уже в ближайшее время, поскольку им интересуется еще несколько топ-клубов – известно, что его хотят подписать «Ньюкасл», «Манчестер Юнайтед» и дортмундская «Боруссия».

В текущем сезоне Гирасси забил в Бундеслиге 16 голов за 12 матчей и в списке бомбардиров чемпионата уступает лишь Харри Кейну. Его подробная статистика доступна здесь.

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