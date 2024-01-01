Андрей Аршавин рассказал о том, каким видит идеальный 2024 год.

– Поздравлю с наступающим Новым годом! Желаю всем заниматься спортом, вести правильный образ жизни, выигрывать турниры, получать награды и оставаться при этом здоровыми.

– Идеальный 2024 год для вас?

– « » – чемпион страны, а российские клубы возвращаются в еврокубки, – сказал бывший игрок «Зенита» и сборной России.

Клуб из Санкт-Петербурга становился чемпионом России в предыдущие 5 лет. В текущем сезоне команда после 18 туров занимает 2-е место в таблице Мир , отставая от лидирующего «Краснодара» на 2 очка.

Российские сборные и клубы были отстранены от международных турниров под эгидой ФИФА и УЕФА в 2022 году.

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