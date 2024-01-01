«Зенит» – чемпион, а наши клубы возвращаются в еврокубки». Аршавин про идеальный 2024 год
Андрей Аршавин рассказал о том, каким видит идеальный 2024 год.
– Поздравлю с наступающим Новым годом! Желаю всем заниматься спортом, вести правильный образ жизни, выигрывать турниры, получать награды и оставаться при этом здоровыми.
– Идеальный 2024 год для вас?
– «Зенит» – чемпион страны, а российские клубы возвращаются в еврокубки, – сказал бывший игрок «Зенита» и сборной России.
Клуб из Санкт-Петербурга становился чемпионом России в предыдущие 5 лет. В текущем сезоне команда после 18 туров занимает 2-е место в таблице Мир РПЛ, отставая от лидирующего «Краснодара» на 2 очка.
Российские сборные и клубы были отстранены от международных турниров под эгидой ФИФА и УЕФА в 2022 году.
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Тебе действительно нравится, когда кто-то другой может по своему усмотрению распоряжаться твоей жизнью? Решать за тебя, что ты будешь есть, на какой работе, в каком режиме и за какую зарплату работать, какие фильмы смотреть, какие книги читать, решать можно ли тебе пользоваться интернетом? Криминализировать (вводить уголовную ответственность) за совершение самых неожиданных и ещё недавно ненаказуемых действий, таких как, например, публичное высказывание
своего мнения?
Если ответ на хотя бы
один из вышеприведенных вопросов: "нет" - вынужден тебя огорчить: ты либерал.
Нёс на помойку Мыкола говно
По дворам пробирался и улыбался
Но в темноте его ждали давно
хорошая песня, мне тоже нравится