«Зенит» – чемпион, а наши клубы возвращаются в еврокубки». Аршавин про идеальный 2024 год

Теги Зенит Андрей Аршавин премьер-лига Россия Лига чемпионов УЕФА Лига Европы УЕФА Матч ТВ Лига Конференций УЕФА Футбол

Андрей Аршавин рассказал о том, каким видит идеальный 2024 год.

– Поздравлю с наступающим Новым годом! Желаю всем заниматься спортом, вести правильный образ жизни, выигрывать турниры, получать награды и оставаться при этом здоровыми.

– Идеальный 2024 год для вас?

– «Зенит» – чемпион страны, а российские клубы возвращаются в еврокубки, – сказал бывший игрок «Зенита» и сборной России. 

Клуб из Санкт-Петербурга становился чемпионом России в предыдущие 5 лет. В текущем сезоне команда после 18 туров занимает 2-е место в таблице Мир РПЛ, отставая от лидирующего «Краснодара» на 2 очка.

Российские сборные и клубы были отстранены от международных турниров под эгидой ФИФА и УЕФА в 2022 году. 

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46 комментариев
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Идеальный год, это когда ты просыпаешься 1 января, смотришь на календарь, а там написано 2012...и понимаешь, что всё остальное тебе просто приснилось, это был просто страшный сон
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+23
Мда. Ни слова о войне
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-22
+21
Витает в облаках!
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+10
проснись Андрюша, 15-17 марта пройдут "выборы" 6 лет без еврокубков
+18
-8
+10
От мёртвого осла уши нам, а не еврокубки...
+16
-8
+8
Ответ Алешка Терминатор
Комментарий скрыт
Если все либералы уедут, ты закончишь год в тюрьме, либо в чёрном пакете
+13
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+7
Ответ circassian*
Мда. Ни слова о войне
Возможно он имел ввиду, что возвращение в еврокубки, автоматически подразумевает прекращение войны, таким образом завуалировал. Не судите, да не судимы будете
+8
-2
+6
Ответ estoico
ПокОрителей, валенок
Ути мой маленький , прыщавенький .
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у человека спросили, он ответил, а в комментариях как обычно перепись покарителей Верхнего Ларса
+12
-10
+2
С Новым годом!
+2
-1
+1
Ответ private pyle
у человека спросили, он ответил, а в комментариях как обычно перепись покарителей Верхнего Ларса
ПокОрителей, валенок
+5
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+1
Ответ Робо
Чемпионство Зениту можно подарить на вечно! А вот возвращение в еврокубки - придется ждать десятки лет!
Сотни пиши , дрочунок.
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Ответ Сергей Галынский
В 22м году УЕФА лишило Спартак победы в ЛЕ Ироды
Да не ужели , победы ? С кем ширшикия и кривозубый ?
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Ответ Алешка Терминатор
Начнём с того, что у тебя очень сильно устаревшие понятия о либерализме, примерно из каменного века. Подтяни матчасть до современного уровня, прежде чем ставить диагнозы другим людям. Что касается "за что я выступаю" - я не за что не выступаю. Просто констатирую, что современные либералы - зло в чистом виде.
Меня не интересует твое определение либерализма, я спрашивал хочешь ли ты полного собственного бесправия.
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Ответ estoico
Если все либералы уедут, ты закончишь год в тюрьме, либо в чёрном пакете
уедут либералы - страна вздохнет свободнее. езжайте туда, где лучше. там и без мешков чëрных живут, и свобод больше, да и в целом там же лучше жить. что же вы все тут сидите, деньги зарабатываете здесь, пользуетесь чем можно в этой стране. и тут же её ругаете. валите отсюда овощи и будет вам счастье
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Ответ Алешка Терминатор
Думаю, нет. Либералам в целом свойственно неадекватно оценивать свою значимость и важность для общества. Современный же мир устроен таким образом, что либералы - это просто вредный балласт. А пользы, в т.ч. и сдерживающей, от них никакой. Отрицательное вэлью в чистом виде.
Да фиг с ними, с либералами. Это просто будет означать, что законы больше не нужны. Соответственно, полное прямое подчинение сверху донизу. Тебя дешевле всего будет использовать так, как я написал
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Ответ Алешка Терминатор
Думаю, нет. Либералам в целом свойственно неадекватно оценивать свою значимость и важность для общества. Современный же мир устроен таким образом, что либералы - это просто вредный балласт. А пользы, в т.ч. и сдерживающей, от них никакой. Отрицательное вэлью в чистом виде.
А ты выступаешь за свое полное бесправие?
Тебе действительно нравится, когда кто-то другой может по своему усмотрению распоряжаться твоей жизнью? Решать за тебя, что ты будешь есть, на какой работе, в каком режиме и за какую зарплату работать, какие фильмы смотреть, какие книги читать, решать можно ли тебе пользоваться интернетом? Криминализировать (вводить уголовную ответственность) за совершение самых неожиданных и ещё недавно ненаказуемых действий, таких как, например, публичное высказывание
своего мнения?
Если ответ на хотя бы
один из вышеприведенных вопросов: "нет" - вынужден тебя огорчить: ты либерал.
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Ответ circassian*
Мда. Ни слова о войне
Может потому что про спорт говорится? Или главное войну приплести везде и плюсиков собрать?
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Ответ valderoma
Витает в облаках!
Он пишет , что ХОТЕЛОСЬ бы ....А не то что будет.
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Ответ Renki
От мёртвого осла уши нам, а не еврокубки...
Тебе да , подругу , хрен да подругу.
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Ответ Baggio79
А ты выступаешь за свое полное бесправие? Тебе действительно нравится, когда кто-то другой может по своему усмотрению распоряжаться твоей жизнью? Решать за тебя, что ты будешь есть, на какой работе, в каком режиме и за какую зарплату работать, какие фильмы смотреть, какие книги читать, решать можно ли тебе пользоваться интернетом? Криминализировать (вводить уголовную ответственность) за совершение самых неожиданных и ещё недавно ненаказуемых действий, таких как, например, публичное высказывание своего мнения? Если ответ на хотя бы один из вышеприведенных вопросов: "нет" - вынужден тебя огорчить: ты либерал.
Сто процентов поклонников "сильной руки" уверены, что в будущем обязательно сохранят и приумножат все, что имеют при полном поражении в правах тех, кто им не нравится (как-то от них отличается, вызывает непонимание). По своей природе они любят не Родину, а абсолютную диктатуру как явление, но часто прикрываются речами о патриотизме.
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Ответ circassian*
Мда. Ни слова о войне
О войне , в телеграмм заходи .
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Ответ estoico
Если все либералы уедут, ты закончишь год в тюрьме, либо в чёрном пакете
В чёрном пакете один на рассвете
Нёс на помойку Мыкола говно
По дворам пробирался и улыбался
Но в темноте его ждали давно
хорошая песня, мне тоже нравится
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Ответ circassian*
Мда. Ни слова о войне
Кощей помер. Война закончилась . Зенит- чемпион . Россия в еврокубках . Андрюша. 42 года . Санкт-Петербург
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Ответ Тренерские конспекты Бормана
Идеальный год, это когда ты просыпаешься 1 января, смотришь на календарь, а там написано 2012...и понимаешь, что всё остальное тебе просто приснилось, это был просто страшный сон
2007
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И первое, и второе под вопросом.
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Ответ estoico
ПокОрителей, валенок
Он лапоть
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Когда ты умер , ты об этом не знаешь , только другим тяжело. То же самое , когда ты тупой .
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