«Ливерпуль» нанес 34 удара по воротам «Ньюкасла», 15 – в створ. «Сороки» били 5 раз, 3 – в створ

Теги Ливерпуль Ньюкасл премьер-лига Англия Юрген Клопп Мартин Дубравка Эдди Хау Алиссон Футбол

«Ливерпуль» в атаке провел матч с «Ньюкаслом» (4:2) в 20-м туре АПЛ.

«Красные» нанесли 34 удара по воротам соперника, 15 из них пришлись в створ. 

Команда Эдди Хау била по воротам Алиссона 5 раз и трижды попала в створ.

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30 комментариев
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Артета бы откинулся от такого доминирования
+86
0
+86
На секунду представьте, что сегодня вместо Нуньеса играл бы тот суарес из 2013
+69
0
+69
Доводить матч до валидола с таким преимуществом - это конечно никуда не годится.
+29
0
+29
Ответ ColonelKurtz
На секунду представьте, что сегодня вместо Нуньеса играл бы тот суарес из 2013
Эх, если бы у Клоппа все эти годы был праймовый Суарес, думаю у Сити было бы сейчас гораздо меньше чемпионств
+20
0
+20
Xg 7пипец
+17
0
+17
И ведь не сказать, что такое количество ударов это следствие того, что игроки били со всех позиций, нет, очень много ударов было именно из штрафной, вратарь Ньюкасла спас сколько смог, но защита в некоторых эпизодах подкачала.
+17
0
+17
Ответ ColonelKurtz
На секунду представьте, что сегодня вместо Нуньеса играл бы тот суарес из 2013
ещё Торреса вспомни
+12
0
+12
Поддержим Дарвина
Первый сезон лучший в лиге по Иксджи+А был и в первом матче гол+ассист
Пацан старается
+11
0
+11
Ответ mantihor_e
Артета бы откинулся от такого доминирования
Смертельная доза доминорибазы
+7
0
+7
Ответ Asuev
Xg 7пипец
Был в таком же шоке)) даже близко не помню таких цифр у кого-то
+6
0
+6
Ответ Угараю_с_вас
Был в таком же шоке)) даже близко не помню таких цифр у кого-то
Был в таком же шоке)) даже близко не помню таких цифр у кого-то
+6
0
+6
Крутой матч, Ливерпуль должен был забивать раза в два больше.
+4
0
+4
Отдельный респект вратарю Ньюкасла, совершал супер сейвы, иначе бы счёт мог быть и 8-2 и 10-2.
+4
0
+4
Дубравка игрок матча. Это было невероятно
+4
0
+4
Будь Лаутаро центр напом громили бы всех
Хотя Нуньез еще молод может и окрепнет как форвард
+5
-1
+4
"«Ливерпуль» в атаке провел матч с «Ньюкаслом» (4:2) в 20-м туре АПЛ" Вы там гугл-перевод хоть правьте минимально..
+2
0
+2
Ответ mantihor_e
Артета бы откинулся от такого доминирования
А ЭТХ сказал бы, что доминировал Ньюкасл😂
+4
-2
+2
Напомнили команду 2017/2018.
+2
0
+2
Ответ King_X
А ЭТХ сказал бы, что доминировал Ньюкасл😂
Ну он это скажет через пару недель, чтоб забылось немного
+1
0
+1
и всё-таки махнулся б с Ньюкаслом - Исака на Нуньеса не глядя
+4
-3
+1
Ответ ColonelKurtz
На секунду представьте, что сегодня вместо Нуньеса играл бы тот суарес из 2013
а если бы Оуэн.
+1
0
+1
Ответ King_X
Лаутаро тоже достаточно порет Финал ЛЧ чего стоит
Финал ЛЧ главное событие как не удалили игрока Сити который ударил по ногам Лаутаро
0
0
0
Ответ Asuev
Xg 7пипец
Был в таком же шоке)) даже близко не помню таких цифр у кого-то
0
0
0
Ответ Asuev
Xg 7пипец
Был в таком же шоке)) даже близко не помню таких цифр у кого-то
0
0
0
Ответ Asuev
Xg 7пипец
Был в таком же шоке)) даже близко не помню таких цифр у кого-то
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NO MERCI REDS!!! YNWA.
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