«Ливерпуль» нанес 34 удара по воротам «Ньюкасла», 15 – в створ. «Сороки» били 5 раз, 3 – в створ

«Ливерпуль» в атаке провел матч с «Ньюкаслом» (4:2) в 20-м туре АПЛ.

«Красные» нанесли 34 удара по воротам соперника, 15 из них пришлись в створ.

Команда Эдди Хау била по воротам Алиссона 5 раз и трижды попала в створ.

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