«Ливерпуль» нанес 34 удара по воротам «Ньюкасла», 15 – в створ. «Сороки» били 5 раз, 3 – в створ
«Ливерпуль» в атаке провел матч с «Ньюкаслом» (4:2) в 20-м туре АПЛ.
«Красные» нанесли 34 удара по воротам соперника, 15 из них пришлись в створ.
Команда Эдди Хау била по воротам Алиссона 5 раз и трижды попала в створ.
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Первый сезон лучший в лиге по Иксджи+А был и в первом матче гол+ассист
Пацан старается
Хотя Нуньез еще молод может и окрепнет как форвард