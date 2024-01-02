«Вест Хэм» продлил контракт с Соучеком до 2027 года. У хавбека 5 голов в 18 играх в сезоне АПЛ

Теги Вест Хэм премьер-лига Англия Томаш Соучек Футбол

«Вест Хэм» продлил контракт с полузащитником Томашем Соучеком до 2027 года.

28-летний чешский игрок выступает за английский клуб с 2020 года. 

Соучек провел 182 матча за «Вест Хэм» во всех турнирах и забил 30 голов. В составе команды он стал победителем Лиги конференций в 2023 году. 

В текущем сезоне Томаш провел 18 матчей в АПЛ, в которых забил 5 голов и отметился 1 результативной передачей. 

Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий