Менеджер мюнхенского отеля, где жил Кейн: «Харри – один из самых нетребовательных наших гостей. Мы приготовили ему шоколадную «Альянц Арену» – она осталась нетронутой»
Менеджер мюнхенского отеля назвал Харри Кейна одним из самых скромных клиентов.
Нападающий после перехода в «Баварию» несколько месяцев жил в люксовом отеле Mandarin Oriental, пока не нашел дом.
«Кейн был одним из самых нетребовательных гостей, которые у нас когда-либо были. Мы делали что-то особенное только для его детей. Например, мы сделали им вигвам в комнате, чтобы они могли играть. Им также разрешили эксклюзивно пользоваться бассейном на террасе на крыше.
Но у Харри не было никаких собственных экстравагантных пожеланий. Мы приготовили к его приезду большую шоколадную «Альянц Арену». Она вернулась в кондитерскую нетронутой. Наверное, для него там было слишком много сахара.
Кейны не спрятались, наоборот, они были очень открытыми, очень доступными. Например, мы предложили им послеобеденный чай в вестибюле со сконами (британская сладкая выпечка – Sports.ru) и взбитыми сливками. Мы попросили родителей Харри проверить, соответствуют ли они английским требованиям. Они были очень довольны.
Наш шеф-кондитер специально для Кейнов читал английские рецепты, чтобы сконы получились пышными», – сказал Доминик Райнер Suddeutsche Zeitung.
Менеджер отметил, что Харри ел в номере и по вечерам обычно заказывал суши и сашими, а на завтрак иногда брал яичницу с фасолью и беконом.
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Очень надеюсь, что Бавария возьмет ЛЧ, а Кейн Золотой Мяч!
Харри Кейн - мультимиллионер и мировая суперзвезда
"а на завтрак иногда брал яичницу с фасолью и беконом"
Харри Кейн - кокни с улиц Уолтемстоу