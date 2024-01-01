Менеджер мюнхенского отеля, где жил Кейн: «Харри – один из самых нетребовательных наших гостей. Мы приготовили ему шоколадную «Альянц Арену» – она осталась нетронутой»

Теги Бавария бундеслига Германия светская хроника Альянц Арена Харри Кейн Футбол

Менеджер мюнхенского отеля назвал Харри Кейна одним из самых скромных клиентов.

Нападающий после перехода в «Баварию» несколько месяцев жил в люксовом отеле Mandarin Oriental, пока не нашел дом.

«Кейн был одним из самых нетребовательных гостей, которые у нас когда-либо были. Мы делали что-то особенное только для его детей. Например, мы сделали им вигвам в комнате, чтобы они могли играть. Им также разрешили эксклюзивно пользоваться бассейном на террасе на крыше.

Но у Харри не было никаких собственных экстравагантных пожеланий. Мы приготовили к его приезду большую шоколадную «Альянц Арену». Она вернулась в кондитерскую нетронутой. Наверное, для него там было слишком много сахара.

Кейны не спрятались, наоборот, они были очень открытыми, очень доступными. Например, мы предложили им послеобеденный чай в вестибюле со сконами (британская сладкая выпечка – Sports.ru) и взбитыми сливками. Мы попросили родителей Харри проверить, соответствуют ли они английским требованиям. Они были очень довольны.

Наш шеф-кондитер специально для Кейнов читал английские рецепты, чтобы сконы получились пышными», – сказал Доминик Райнер Suddeutsche Zeitung.

Менеджер отметил, что Харри ел в номере и по вечерам обычно заказывал суши и сашими, а на завтрак иногда брал яичницу с фасолью и беконом.

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22 комментария
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Азар бы этот торт закусил бургером
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Скромность всегда красит человека
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Победа в ЛЧ и Евро-2024 сделают Харри обладателем Золотого мяча, если, конечно, Месси не сделает в Америке несколько феноменальных предпасов
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Из той же оперы, что подарок Аль-Насра для Роналду в виде огромного торта, понятно, что он даже кусочек себе не позволит
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Да по Харри видно, что скромный и порядочный человек. Отсюда и профессионал своего дела, которого уважали все коучи работавшие с ним.
Очень надеюсь, что Бавария возьмет ЛЧ, а Кейн Золотой Мяч!
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Чета Кейнов показала себя с самой лучшей стороны.
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Кейн молодец во всех смыслах. Среди современных футболистов, сосредоточенных на причёсках, тату и собственном эго Харри выглядит совершенно инородно.
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Профессионал до мозга костей
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Ответ Люблю Марго Робби
Азар бы этот торт закусил бургером
и запил колой
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"Харри ел в номере и по вечерам обычно заказывал суши и сашими"
Харри Кейн - мультимиллионер и мировая суперзвезда

"а на завтрак иногда брал яичницу с фасолью и беконом"
Харри Кейн - кокни с улиц Уолтемстоу
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Так давно известно, что он сильно режимит. В детстве был толстым и поэтому мог пролететь мимо футбола.
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Типичный англичанин
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А почему человек, пусть даже известный, должен гнуть пальцы при каждом случае. Кстати, Хавбройхаус со своими ветеранами в центре зала в тирольских шляпах оставил очень сильное впечатление по жизни
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Ответ Хызыр
Из той же оперы, что подарок Аль-Насра для Роналду в виде огромного торта, понятно, что он даже кусочек себе не позволит
Ну детям можно было дать
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Кейн не изменился с приходом больших денег
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Отмечу что это действительно отель супер люкс, там жили Челси в 2012, был в Мюнхене в это время и прогуливался рядом)
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Харри Кейн - это прежде всего представление о том, что зло не безнаказанно. Это пропаганда следующих идеалов: взаимовыгодные доверительные отношения, честность, добро, справедливость, бескорыстие, любовь к Родине. Кейн учит жить без зависти, довольствоваться тем, что ты имеешь, на что ты сам себе заработал.
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Можно название отеля?
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Ответ Хызыр
Из той же оперы, что подарок Аль-Насра для Роналду в виде огромного торта, понятно, что он даже кусочек себе не позволит
Все равно первый бюст Роналду никто не переплюнет! 😂
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