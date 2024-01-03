ПСЖ — Тулуза: прогноз на матч 03.01.2024, Суперкубок Франции

Французская Лига 1 ушла на перерыв еще 21 декабря и вплоть до нового года команды матчи не проводили. Первыми из краткосрочного отпуска выйдут «ПСЖ» и «Тулуза», которым предстоит сразиться за Суперкубок Франции. Парижане в минувшем сезоне в рекордный 11-й раз выиграли чемпионат страны, а «фиолетовые» удивили и впервые в своей истории выиграли что-то значимое во Франции. Лучше времени было точно не придумать. Кубок Франции турнир, в котором все равны. Там нет, как во многих других ведущих чемпионатах европейских стран, деления на более и менее привилегированные команды. Жребий абсолютно слеп и, например, уже в 1/8 финала свел тот же ПСЖ и «Марсель». Парижане расстались с турниром, но и их сопернику долго радоваться не пришлось, так как в четвертьфинале их выбил скромный «Анси».

В общем сюрпризов хватало, и «Тулуза» оказалась самой настойчивой. Интересно, что сразу после Суперкубка через несколько дней обе команды вступят в новый розыгрыш турнира, с соперниками повезло, это будут любительские команды, название которых ничего не говорит болельщикам. Ну, а французский чемпионат возобновится уже в середине января. Там у команд тоже абсолютно разное положение. «ПСЖ» после некоторых проблем на старте уверенно лидирует, опережая ближайшего соперника «Ниццу» на пять очков. До конца первого круга осталось сыграть всего один тур и уже точно можно назвать парижан его победителями. У «Тулузы», напротив, серьезные проблемы, необходимо выкарабкиваться из самых низов. Матч состоится на стадионе Парк де Пренс, начало в 22:45 по московскому времени.

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Рекомендуемые ставки: П1, Ф2 (+2), ТМ 3,5

ПСЖ

Парижскую команду принято считать нуворишем, которая тратит деньги налево и направо, скупая всех звезд. Владелец клуба катарский бизнесмен Нассер Аль-Хелаифи, конечно, надеялся на быстрый успех, вкладывая деньги в покупку больших звезд, звезд поменьше и элитных тренеров. Но с тех пор будто на ПСЖ наложили какое-то проклятие. Если во Франции это без всяких оговорок клуб номер один, то в Европе первыми стать так и не удалось и, неизвестно, когда удастся. За это время на континенте появились другие богатенькие команды, которые могут поспорить с парижанами по количеству средств, затрачиваемых на приобретение футболистов, а уж по эффективности и подавно заткнут «ПСЖ» за пояс.

В Париже предприняли очередной виток развития команды. Для этого пришлось расстаться сначала с Лионелем Месси, затем с Неймаром, ставку сделали на Килиана Мбаппе, который уже второй год то «хочет жениться, то отказывается», речь о возможном переходе в мадридский «Реал». Никто не удивится, если Мбаппе окажется в итоге в Саудовской Аравии. Теперь руководство, вроде, решило сменить вектор и перестало гнаться за всем, что блестит. Любой тренер, который приходит в ПСЖ оказывается под огромным давлением.

На этот раз не побоялся и рискнул Луис Энрике. В чемпионате все складывается хорошо, но все внимание устремлено на Лигу Чемпионов. Там парижане попали в «группу смерти», где лишь по дополнительным показателям смогли опередить «Милан» и занять второе место. Теперь все в ожидании матча 1/8 финала с «Реал Сосьедад», но пока на повестке «Тулуза», ведь еще один трофей явно не будет лишним. Перед вами результаты пяти последних матчей «ПСЖ».

Лига 1. 20.12.2023, «ПСЖ» — «Мец» — 3 : 1

— «Мец» — : 1 Лига 1. 17.12.2023, «Лилль» — «ПСЖ» — 1 : 1

Лига Чемпионов. 13.12.2023, «Боруссия» Д — «ПСЖ» — 1 : 1

Лига 1. 09.12.2023, «ПСЖ» — «Нант» — 2 : 1

— «Нант» — : 1 Лига 1. 03.12.2023, «Гавр» — «ПСЖ» — 0 : 2

Факты и цифры

«ПСЖ» 11 раз становился обладателем Суперкубка Франции, ровно столько, сколько чемпионских титулов

Последняя победа датирована 2022 годом, когда ПСЖ разгромил «Нант» со счетом 4 : 0 с голами Месси и Неймара

В текущем сезоне лучшим бомбардиром команды является Килиан Мбаппе, на счету которого во всех турнирах 21 забитый мяч

Среди ассистентов лучший Усман Дембеле, он отдал партнерам по команде 6 результативных передач

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Тулуза

«Тулуза» типичный середняк французского чемпионата, который никогда не хватал звезд с неба. Команда была создана в 1970 году, руку к ее появлению на футбольной карте Франции приложил легендарный Жюст Фонтэн. Однако в высшем футбольном свете страны появились только в 1980-е годы. Их можно считать первым взлетом команды с берегов Гаронны. Болельщики со стажем наверняка могут вспомнить матчи «Тулузы» в Кубке УЕФА сначала против «Наполи» Диего Марадоны, а затем против московского «Спартака». Кстати, красно-белые тогда в отличие от итальянцев оказались сильнее.

В 1987 году «фиолетовые» смогли занять третье место в чемпионате Франции, и повторили этот успех уже в новом веке в сезоне 2006-2007 года. Несколько раз команда проходила «очищение» Лигой 2. Последний такой случай произошел в сезоне 2021-2022 года. Команду возглавил Филипп Монтанье, и все последние успехи связаны с его именем. С первого места он вывел своих подопечных в Лигу 1, следом взял Кубок Франции, причем в финале «Нант» был обыгран со счетом 5 : 1. Успехи накладывают и новые обязательства. Благодаря победе в турнире «Тулуза» стартовала в Лиге Европы, где среди соперников были австрийский ЛАСК, бельгийский «Юнион» и «Ливерпуль».

Англичан удалось обыграть на своем поле, а поражение в Ливерпуле оказалось единственным по ходу группового этапа. В результате выход в плей-офф, где в стыковых матчах придется сыграть с португальской «Бенфикой». Но об этом можно будет подумать после, впереди внутренние кубки и нужно подниматься из зоны вылета. Побед в чемпионате страны болельщики не видели аж с 1 октября. Перед вами результаты пяти последних поединков «Тулузы».

Лига 1. 20.12.2023, «Тулуза» — «Монако» — 1 : 2

— 1 : Лига 1. 17.12.2023, «Тулуза» — «Ренн» — 0 : 0

Лига Европы. 14.12.2023, ЛАСК — «Тулуза» — 1 : 2

— 1 : Лига 1. 10.12.2023, «Лион» — «Тулуза» — 3 : 0

— «Тулуза» — : 0 Лига 1. 03.12.2023, «Тулуза» — «Лорьян» — 1 : 1

Факты и цифры

«Тулуза» впервые в своей истории смогла выиграть Кубок Франции, лучшим ее достижением в чемпионате страны является 3 место

В прошлом сезоне команда набрала 48 очков и заняла 13 место в Лиге 1

Лучшим бомбардиром «Тулузы» во всех турнирах сезона является нападающий из Нидерландов Тейс Даллинга, на его счету 9 забитых мячей

Лидируют среди ассистентов сразу трое игроков с тремя результативными передачами: испанец Сесар Хелаберт, норвежец Арон Деннум и чилиец Габриэль Суасо

История личных встреч ПСЖ и Тулузы

Команды впервые встретились в 1973 году в рамках второго французского дивизиона и устроили результативный поединок. Парижане выиграли на своем поле со счетом 5 : 3. С тех пор сыграно 75 матчей, большинство из которых в рамках высшего футбольного дивизиона страны. Более чем двукратное преимущество по победам у «ПСЖ», в кубковых поединках у парижан тоже лидерство.

Победы «ПСЖ» — 43

Победы «Тулузы» — 18

Ничьи — 14

Самая крупная победа «ПСЖ» — 5 : 0

Самая крупная победа «Тулузы» — 4 : 1, 3 : 0

Последняя победа «Тулузы» над ПСЖ датирована 2016 годом и состоялась она в Тулузе. В Париже обладатель Кубка страны и вовсе выигрывал в последний раз аж в 2008 году. Учитывая, что Суперкубок пройдет на Парк де Пренс перспективы подопечных Филипп Монтанье выглядят не очень радужными. Результаты пяти последних матчей команд друг с другом перед вами.

Лига 1. 19.08.2023, «Тулуза» — «ПСЖ» — 1 : 1

Лига 1. 04.02.2023, «ПСЖ» — «Тулуза» — 2 : 1

— «Тулуза» — : 1 Лига 1. 31.08.2022, «Тулуза» — «ПСЖ» — 0 : 3

— 0 : Лига 1. 25.08.2022, «ПСЖ» — «Тулуза» — 4 : 0

— «Тулуза» — : 0 Лига 1. 21.03.2019, «Тулуза» — «ПСЖ» — 0 : 1

Коэффициенты букмекеров на матч ПСЖ — Тулуза

Есть еще такая статистика. В последних 15 поединках, начиная с 2015 года разница забитых и пропущенных мячей 32 – 8 в пользу парижан. Слабым утешением может служить та самая ничья в матче первого круга, но, во-первых, ПСЖ тогда находился далеко не в самых лучших кондициях, а, во-вторых, «Тулузе» пришлось спасаться на последних минутах матча благодаря пенальти. Есть еще один существенный фактор, как повлияют новогодние праздники на состояние команд. В тонусе они явно находиться не будут после двухнедельного перерыва. Преимущество будет у того, кто Рождество и Новый год отмечал меньше. BetBoom предлагает следующие.

Победа «ПСЖ» — 1,24

Ничья в основное время матча — 6,09

Победа «Тулузы» — 12,98

Цифры весьма красноречивы. Можно в тысячный раз сказать о том, что это кубковый поединок и в отдельно взятой игре может случиться всякое, что у «ПСЖ» уже и так много трофеев, а у «Тулузы» всего один, и команда голодна до побед. Однако «фиолетовым» придется прыгать выше на две головы, чтобы добиться положительного результата. Все говорит в пользу ПСЖ, да и футболисты за время паузы смогли вылечить болячки. На победе парижан много не заработаешь, поэтому смотрим варианты с тоталом и форой.

Где смотреть матч ПСЖ — Тулуза

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