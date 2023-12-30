Реал Мадрид — Мальорка: прогноз на матч 3 января 2024, чемпионат Испании

3 января, в среду, мадридский «Реал» на своем поле примет «Мальорку» в матче 19-го тура испанской Ла Лиги. Встреча пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу» и начнется в 21:45 по московскому времени.

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Рекомендуемые ставки: Ф1 (-1,5); Обе забьют — нет.

Реал Мадрид

Перед последним туром первого круга чемпионата Испании «Реал» делит первое место с «Жироной» — у обеих команд по 45 очков. Наверняка команда Карло Анчелотти хочет завершить первую половину первенства единоличным лидером и приложит максимум усилий, чтобы обыграть середняка Ла Лиги.

Первые восемнадцать туров «Реал» прошел очень уверенно, потерпев всего одно поражение — в мадридском дерби от «Атлетико» (1:3). Были еще ничьи с «Севильей» (1:1), «Райо Вальекано» (0:0) и «Бетисом» (1:1), а в остальных случаях мадридцы брали три очка.

В том числе и в классико — в Барселоне «Реал» обыграл хозяев со счетом 2:1 благодаря голу Джуда Беллингема в компенсированное время.

Беллингем в той игре оформил дубль и вообще является лучшим снайпером команды, забив в шестнадцати играх чемпионата тринадцать голов. Так что летом мадридцы сделали очень сильное приобретение — молодой англичанин в полной мере заменяет ушедшего в саудовский «Аль-Иттихад» Карима Бензема.

Второй бомбардир команды — бразилец Родриго, на счету которого семь точных ударов. Занимающий третье место испанец Хоселу отличился пять раз.

Эти игроки «Реала» забивают больше всех в команде и в Лиге Чемпионов. Беллингем забил четырежды, Родриго и Хоселу — по три раза. Именно во многом благодаря этой троице «Реал» успешен и в чемпионате Испании, и в Лиге Чемпионов, где вышел в плей-офф с первого места в группе, одержав победы во всех шести матчах. А совсем скоро, 6 января, «Реал» стартует и в Кубке Испании со стадии 1/16 финала. Соперником команды Карло Анчелотти станет «Арандина».

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Мальорка

«Мальорка» идет на 14-м месте, набрав 18 очков в восемнадцати играх. Команде предстоит непростая задача не вылететь, хотя сейчас отрыв от зоны вылета у «Мальорки» составляет пять очков.

Подопечные Хавьера Агирре — самые миролюбивые в Ла-Лиге: «Мальорка» сыграла вничью в половине матчей, девять раз. В шести случаях команда терпела поражения и добилась всего трех побед. Не повезло «Сельте» (1:0), «Севилье» (1:0) и «Осасуне» (3:2).

Зато в активе «Мальорки» есть и ничья с грандом: на своем поле команда Агирре поделила очки с «Барселоной» (2:2).

«Мальорка» не очень много забивает, всего 17 голов. По этому показателю команда пятая с конца. Львиную часть голов своей команды забил Абдон Пратс, на счету которого пять результативных ударов. На один мяч меньше забил косовец Ведат Мурики.

Реал Мадрид — Мальорка: история личных встреч

На своем поле «Реал» практически не встречает проблем в играх с «Мальоркой». Мадридцы выиграли семь последних очных встреч, а в двух предыдущих сезонах и вовсе побежали 6:1 и 4:1.

Последний раз «Мальорка» увозила очки из Мадрида в 2009 году, уверенно выиграв 3:1 за тур до финиша чемпионата.

Реал Мадрид — Мальорка: прогноз на матч

Букмекерская компания BetBoom дает следующие коэффициенты на предстоящий поединок:

Победа «Реала» — 1.23

Ничья — 6.43

Победа «Мальорки» — 12.86

Букмекеры не сомневаются в успехе команда Карло Анчелотти. Мадридцы действительно должны уверенно побеждать, и можно поставить на них с форой – 1,5 за 1.76.

«Мальорка» вряд ли сможет создать какие-то проблеме обороне «Реала», поэтому можно также взять ставку «Обе забьют — нет» за 1.6.

Где смотреть матч Реал – Мальорка

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