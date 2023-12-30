ПСЖ – Тулуза где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Суперкубок Франции 3 января
В среду, 3 января, сыграют ПСЖ и Тулуза в рамках Суперкубка Франции по футболу.
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- Игра пройдет на стадионе «Парк де Пренс».
- Встречу будут в прямом эфире показывать зарубежные каналы, доступные в IP-TV сервисах, сайты букмекерских контор и паблики ВК.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют ПСЖ – Тулуза
- Начало матча запланировано на 22:45 по московскому времени.
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