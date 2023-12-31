Роналду о том, что стал лучшим бомбардиром 2023-го: «Постараюсь сделать это снова в 2024-м. Я очень помог «Аль-Насру» и сборной Португалии»

Криштиану Роналду планирует стать лучшим бомбардиром 2024 года.

Португалец забил 54 гола в 2023 году – больше всех. Он опередил Харри Кейна и Килиана Мбаппе на 2 мяча, Эрлинга Холанда – на 4.

– Вы стали лучшим бомбардиром в мире. Как ощущения?

– Я счастлив. Это был хороший год как для меня лично, так и для коллектива. Я забил столько голов, очень помог « » и сборной.

Я горжусь, чувствую себя отлично, я счастлив. В следующем году постараюсь сделать это снова, – сказал форвард «Аль-Насра» и сборной .

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