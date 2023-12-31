Роналду о том, что стал лучшим бомбардиром 2023-го: «Постараюсь сделать это снова в 2024-м. Я очень помог «Аль-Насру» и сборной Португалии»

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Футбол

Криштиану Роналду планирует стать лучшим бомбардиром 2024 года.

Португалец забил 54 гола в 2023 году – больше всех. Он опередил Харри Кейна и Килиана Мбаппе на 2 мяча, Эрлинга Холанда – на 4.

– Вы стали лучшим бомбардиром в мире. Как ощущения?

– Я счастлив. Это был хороший год как для меня лично, так и для коллектива. Я забил столько голов, очень помог «Аль-Насру» и сборной.

Я горжусь, чувствую себя отлично, я счастлив. В следующем году постараюсь сделать это снова, – сказал форвард «Аль-Насра» и сборной Португалии.

Лучший бомбардир года: Роналду, Холанд, Мбаппе или Кейн? Вот развязка

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84 комментария
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правильно ли я понимаю, что с его приходом альнаср перестал доминировать и скатился на вторые роли
+77
-36
+41
Ответ el ruso guapo
Играй роналду в Баварии или псж, то также был бы лучшим бомбардиром.
Ну так почему Бавария или ПСЖ не взяли его?))
+45
-11
+34
2039 год брус забил 100 голов в медиалиге
> фены криша БОЛЬШЕ ВСЕХ ЗА ГОД ЗАБИЛ И МЕССИ ЕМУ ЗАВИДУЕТ ВОТ ЭТО ФОРМА 🤣
+40
-14
+26
Ответ qiqe
правильно ли я понимаю, что с его приходом альнаср перестал доминировать и скатился на вторые роли
Аль-наср доминировал?)смешно. Аль-хиляль сильнейший клуб в Азии, Аль хиляль как Реал в Лч и в Европе)
они без звезд играли почти на равне с Реалом в том году) так что не пиши глупости)
+38
-13
+25
Ответ qiqe
2039 год брус забил 100 голов в медиалиге > фены криша БОЛЬШЕ ВСЕХ ЗА ГОД ЗАБИЛ И МЕССИ ЕМУ ЗАВИДУЕТ ВОТ ЭТО ФОРМА 🤣
У этого игрока реально самая безумная фан база. Я уверен, они потом переключаться на сына Кришти. И если его футбольная карьера будет успешнее, чем у сыновей Месси, они скажут, что из-за этого Криштик лучше Месси)
+41
-19
+22
Допустим, помог сборной выйти на Евро. Но как помог Аль-Насру? Выиграл товарищеский турнир и всё.
+40
-21
+19
Ответ qiqe
правильно ли я понимаю, что с его приходом альнаср перестал доминировать и скатился на вторые роли
Аль-наср никогда и не доминировал, там всегда Аль-хилаль доминирует.
Посмотри статистику команды, для этого нужен один клик, лентяй.
+20
-5
+15
У меня во дворе пацаны по полтиннику в месяц закалачивают и то понтов меньше
+17
-2
+15
ну а что ему остается. кто-то берет ЧМ и ЗМ. а кто-то становится лучшим бомбардиром в любительской лиге уровня дворовых алкашей
+29
-15
+14
Как же смешно)) По такой логике Хамдала сейчас может заявить, что в 2019 он был лучше Месси, Ван Дейка или Левандовски))))
+22
-8
+14
Побыстрее бы он закончил, помогатор ...в
+17
-5
+12
Мне кто-нибудь объяснит, этот рейтинг ведётся среди всех бомбардиров всех высших лиг мира или что? Или просто берут какую-нибудь топ-5, топ-10, добавляют туда Аравию и типа вот нам рейтинг лучших бомбардиров? Вопрос не дабы поязвить, а хочу действительно понять.
+10
0
+10
Как он там писал про рейтинг лучших футболистов года: 😂😂😂🙈
+12
-3
+9
То есть ни в одном другом чемпионате водокачки не нашлось другого такого голеадора? Должно быть, статистики просто плохо искали.
+7
0
+7
А чем помог? Аль-Наср, когда подписывал его, шёл на первом месте, а закончил на втором
+7
-1
+6
А точно в каком нибудь 2 или 3 дивизионе в любом чемпионате никто не забил больше ? Или как это считается ? В условном Таиланде или Замбии ?
+5
0
+5
Сборной Португалии ты больше бы помог своим отсутствием.
+7
-2
+5
старатся не надо, ты просто стой по традиции в коробке, глядишь и 100 мячей добьешь за новый сезон.
+8
-3
+5
Скажите главному по новостям, что у нас во дворе Валерка Черепанов 55 голов забил.
+8
-3
+5
он на полном серьезе считает что голы в худшей лиге мира считаются? даже там половина с пенальти. почему вообще начали считать эту лигу. раньше даже не вспоминали
+12
-8
+4
Ответ Сикарио
Фанаты аргентинского Дзюбы горят))
Кстати, у Дзюбы есть гол и ассист в плей-офф ЧМ. А у нашего Криштика 0+0 за 25 лет)
+7
-3
+4
Ответ Jerrold 02
Аль-наср доминировал?)смешно. Аль-хиляль сильнейший клуб в Азии, Аль хиляль как Реал в Лч и в Европе) они без звезд играли почти на равне с Реалом в том году) так что не пиши глупости)
Да чего уж там, доминировали над Реалом. Реал просто отскочил. Саудовская Аравия на космическом уровне. Именно поэтому чемпион лиги проиграл клубу из Египта, только это почему-то не упоминают )
+9
-5
+4
Ответ zip13
Побыстрее бы он закончил, помогатор ...в
Когда перестанет забивать в Саудии, можно перейти в чемпионат Камбоджи, и там забивать по 50 голов в год. А потом где нибудь в Океании ещё попылить. В общем новости про меньшинство ещё долго будут здесь печатать :)
+4
0
+4
Интересно, а хоть кто-нибудь смотрел хоть один матч Аль Насра? А Рональдо да, снова Великий, правда только в пределах Саудовской Аравии...
+4
-1
+3
Ответ qiqe
правильно ли я понимаю, что с его приходом альнаср перестал доминировать и скатился на вторые роли
В 21 веке только 3 чемпионства, ну да ещё тот доминант был)
+5
-2
+3
Хахахаха))
+7
-5
+2
Ответ Enchanter WIZZARD
Эталонно фанаты Месси страдают на ветке)
гений Месси чемпион мира, так что никто не страдает.
+2
0
+2
Ответ VERBLYUD
У этого игрока реально самая безумная фан база. Я уверен, они потом переключаться на сына Кришти. И если его футбольная карьера будет успешнее, чем у сыновей Месси, они скажут, что из-за этого Криштик лучше Месси)
У него просто нереально огромное эго, он реально поехавший на этом. Его медийка раздула и раструбила это везде где только можно - лучший бомбардир года! Звучит мощно. А инстаграмная прима в это сама уже и поверила) как и его фанбаза. Ведь после ЧМ Месси он хочет оставаться на плаву инфополя как «тоже чемпион». Ну и его комментарии в инсте как обиженный школьник - полнейший кринж. Ум на уровне 18 летнего.
+7
-5
+2
Сделал и Холанда, и Мбаппе, и Кейна, но есть нюанс
+4
-2
+2
Интересно неужели где-нибудь в чемпионате Люксембурга никто не забил больше?
+2
0
+2
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