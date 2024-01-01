Дзюба – болельщикам «Локомотива»: «Нужно мыслить позитивно. Все должны загадать, чтобы в прекрасный Год Дракона мы выиграли какой-нибудь трофей»

Артем Дзюба поздравил болельщиков «Локомотива» с Новым годом.

«Хочу поздравить с самым шикарным праздником всех. Год был непростой, волнительный, много эмоций потратили. Дорогие болельщики, спасибо вам, что приходили на стадион, болели, переживали за нас. В какие-то периоды мы вас огорчали, где-то радовали.

Но думаю, что нужно мыслить позитивно, и мы все должны загадать, чтобы в прекрасный Год Дракона мы выиграли какой-нибудь трофей.

Это было бы замечательно. Вашим семьям и близким хочу пожелать здоровья, терпения и всегда оставаться людьми, любить друг друга, улыбаться и всегда приходить на стадион», – сказал форвард московского клуба.

В календарном 2023 году 35-летний провел 33 матча за « » во всех турнирах, забил 12 голов и отдал 8 результативных передач.

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