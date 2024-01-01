Дзюба – болельщикам «Локомотива»: «Нужно мыслить позитивно. Все должны загадать, чтобы в прекрасный Год Дракона мы выиграли какой-нибудь трофей»

Теги Локомотив Артем Дзюба премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России болельщики Футбол

Артем Дзюба поздравил болельщиков «Локомотива» с Новым годом.

«Хочу поздравить с самым шикарным праздником всех. Год был непростой, волнительный, много эмоций потратили. Дорогие болельщики, спасибо вам, что приходили на стадион, болели, переживали за нас. В какие-то периоды мы вас огорчали, где-то радовали.

Но думаю, что нужно мыслить позитивно, и мы все должны загадать, чтобы в прекрасный Год Дракона мы выиграли какой-нибудь трофей.

Это было бы замечательно. Вашим семьям и близким хочу пожелать здоровья, терпения и всегда оставаться людьми, любить друг друга, улыбаться и всегда приходить на стадион», – сказал форвард московского клуба. 

В календарном 2023 году 35-летний Дзюба провел 33 матча за «Локомотив» во всех турнирах, забил 12 голов и отдал 8 результативных передач.

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8 комментариев
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кубок Англии
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Какое отношение год Дракона имеет к нашей культуре? И чем так "шикарен" текущий Новый год? Живет по-прежнему в своем мирке... Много пафоса, воспламенитель дракончика)
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Что он надраконить хорошо умеет все видели))))
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Что бы Дзюбиньо наконец забанили за распространение порнографии у нас это модно сейчас
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Читаешь этот пасквиль, и не покидает ощущение, что написано каким-то совершенно невменяемым дурачком...
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Кубок реально взять, да и в тройку войти в чемпионате
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Может, сбудется мечта игрочишки и он повоюет. Желаю ему, чтобы его мечта сбылась!
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