Пиняев назвал Месси величайшим спортсменом в истории: «Он сильно поменял эту индустрию и восприятие футбола»
Сергей Пиняев назвал Лионеля Месси величайшим спортсменом в истории.
– Кого ты считаешь самым великим человеком/спортсменом в истории?
– Из спортсменов если выбирать, то, наверное, это будет Лионель Месси. Потому что он сильно поменял эту индустрию и восприятие людьми футбола.
– Это банальный ответ.
– Ну, я футболист, я банальный человек.
– Либо Роналду, либо Месси. Все, у нас больше никого.
– Нет-нет, Месси, – сказал в эфире шоу «Это футбол, брат!» полузащитник «Локомотива».
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Если исходить из этого, то Месси номер 1 в спорте номер 1.
Ну ясно.
Месси, Пеле, Марадона и без ЧМ к ним не подобраться.