Пиняев назвал Месси величайшим спортсменом в истории: «Он сильно поменял эту индустрию и восприятие футбола»

Теги Локомотив МЛС премьер-лига Россия Лионель Месси Сборная Аргентины по футболу Интер Майами Сергей Пиняев Это футбол, брат! Футбол

Сергей Пиняев назвал Лионеля Месси величайшим спортсменом в истории.

– Кого ты считаешь самым великим человеком/спортсменом в истории?

– Из спортсменов если выбирать, то, наверное, это будет Лионель Месси. Потому что он сильно поменял эту индустрию и восприятие людьми футбола.

– Это банальный ответ.

– Ну, я футболист, я банальный человек.

– Либо Роналду, либо Месси. Все, у нас больше никого.

– Нет-нет, Месси, – сказал в эфире шоу «Это футбол, брат!» полузащитник «Локомотива».

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17 комментариев
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Ну если Пиняев так считает, то это его право.
Тут поддержу молодежь.
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Ответ Leon Petov
Вот поэтому ты в Локомотиве, а не в МЮ как Гарначо
а что хуже, я просто не шарю 🤣
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Месси никогда не узнает кто такой Пиняев 😢
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Бессмысленно сравнивать, потому что помимо футболистов есть такие великие как Майкл Фелпс, Новак Джокович, Усэйн Болт, Леброн Джеймс, Том Брэди. Кто-то может добавить в этот ряд Фернандо Алонсо, кто-то Ронни О’Салливана, кто-то Симону Байлс. В одном-то виде спорта выбрать невозможно, а тут прямо во всех сразу…
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Ответ bodros
а что хуже, я просто не шарю 🤣
А-ха-ха-ха.. 😀👍👏🤭
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Ответ Leon Petov
Вот поэтому ты в Локомотиве, а не в МЮ как Гарначо
Поэтому гарначо не Чемпион Мира, как и кумир.
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Правильно говорит.. Приплели какого-то Роналду.. Это футбол, брат.. Авейру это больше про инсту и себялюбие..
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Все. Абсолютно все, признают величие Лео Месси, кроме не самой здоровой кучки со Спортса)
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Ответ Leon Petov
Вот поэтому ты в Локомотиве, а не в МЮ как Гарначо
Супер!
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Ответ RG26
Бессмысленно сравнивать, потому что помимо футболистов есть такие великие как Майкл Фелпс, Новак Джокович, Усэйн Болт, Леброн Джеймс, Том Брэди. Кто-то может добавить в этот ряд Фернандо Алонсо, кто-то Ронни О’Салливана, кто-то Симону Байлс. В одном-то виде спорта выбрать невозможно, а тут прямо во всех сразу…
Футбол спорт номер 1 с отрывом, с миллиардной аудиторией.
Если исходить из этого, то Месси номер 1 в спорте номер 1.
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Ответ RG26
Бессмысленно сравнивать, потому что помимо футболистов есть такие великие как Майкл Фелпс, Новак Джокович, Усэйн Болт, Леброн Джеймс, Том Брэди. Кто-то может добавить в этот ряд Фернандо Алонсо, кто-то Ронни О’Салливана, кто-то Симону Байлс. В одном-то виде спорта выбрать невозможно, а тут прямо во всех сразу…
Фанат кринжа)))
Ну ясно.
Месси, Пеле, Марадона и без ЧМ к ним не подобраться.
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Ответ RG26
Бессмысленно сравнивать, потому что помимо футболистов есть такие великие как Майкл Фелпс, Новак Джокович, Усэйн Болт, Леброн Джеймс, Том Брэди. Кто-то может добавить в этот ряд Фернандо Алонсо, кто-то Ронни О’Салливана, кто-то Симону Байлс. В одном-то виде спорта выбрать невозможно, а тут прямо во всех сразу…
Майкл Фелпс это допинг...ничего там великого нет!!! Великий это Александр Попов выигрывавший несколько подряд Олимпиад на 100 метрах...
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