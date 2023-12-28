Пиняев назвал Месси величайшим спортсменом в истории: «Он сильно поменял эту индустрию и восприятие футбола»

Сергей Пиняев назвал Лионеля Месси величайшим спортсменом в истории.

– Кого ты считаешь самым великим человеком/спортсменом в истории?

– Из спортсменов если выбирать, то, наверное, это будет . Потому что он сильно поменял эту индустрию и восприятие людьми футбола.

– Это банальный ответ.

– Ну, я футболист, я банальный человек.

– Либо Роналду, либо Месси. Все, у нас больше никого.

– Нет-нет, Месси, – сказал в эфире шоу «Это футбол, брат!» полузащитник « ».

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