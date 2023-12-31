«Ливерпуль» прервал аренду Карвалью в «Лейпциг» из-за недовольства его игровым временем
Фабиу Карвалью досрочно возвращается из «Лейпцига» в «Ливерпуль».
Минувшим летом вингер был отправлен в немецкую команду на год, однако, как сообщал инсайдер Фабрицио Романо, мерсисайдцы были недовольны игровым временем футболиста. В текущем сезоне португалец принял участие в 9 матчах Бундеслиги, в среднем проводя на поле 17 минут.
«Ливерпуль» принял решение вернуть игрока в Англию, не дожидаясь окончания сезона.
Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам
Понятно , что РБ Лейпциг коммерческое предприятие в большей степени , чем другие ФК !
Но кто ж будет играть и бороться за место в Зоне ЛЧ хотя бы?