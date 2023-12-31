«Ливерпуль» прервал аренду Карвалью в «Лейпциг» из-за недовольства его игровым временем

Фабиу Карвалью досрочно возвращается из «Лейпцига» в «Ливерпуль».

Минувшим летом вингер был отправлен в немецкую команду на год, однако, как сообщал инсайдер Фабрицио Романо, мерсисайдцы были недовольны игровым временем футболиста. В текущем сезоне португалец принял участие в 9 матчах Бундеслиги, в среднем проводя на поле 17 минут.

« » принял решение вернуть игрока в Англию, не дожидаясь окончания сезона.

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