«Ливерпуль» прервал аренду Карвалью в «Лейпциг» из-за недовольства его игровым временем

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия бундеслига Германия трансферы РБ Лейпциг Фабиу Карвалью Футбол

Фабиу Карвалью досрочно возвращается из «Лейпцига» в «Ливерпуль».

Минувшим летом вингер был отправлен в немецкую команду на год, однако, как сообщал инсайдер Фабрицио Романо, мерсисайдцы были недовольны игровым временем футболиста. В текущем сезоне португалец принял участие в 9 матчах Бундеслиги, в среднем проводя на поле 17 минут.

«Ливерпуль» принял решение вернуть игрока в Англию, не дожидаясь окончания сезона.

Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам

Материалы по теме

13 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Думал, так только в менеджере бывает )
+34
0
+34
Ответ ta-tosha
Пусть отдадут лучше в Лутон или Бернли
согласен, аренда в англии лучший вариант
+13
0
+13
Пусть отдадут лучше в Лутон или Бернли
+5
0
+5
Интересно, его оставят или будут искать другую аренду.
+4
0
+4
Вот и замена Салаху подъехала)
+5
-1
+4
Помню как он забил Ньюкаслу , а у нас следующая игра против них 🧐
+3
0
+3
Ответ Дорфи
Вот и замена Салаху подъехала)
Он пока не готов
+3
0
+3
Ну там Хави Симонс зажигает на его позиции, говорят про новую аренду, Карвальо бы у своего кореша Эллиота поучиться как проявлять себя, а не ныть в инсте
+3
-1
+2
Фабио классный игрок, ему надо развиваться, но кажется его проблема в слабых оборонительных навыках. Впрочем, в Фулэме он хорошо себя показывал
+1
0
+1
Его в Аякс, Фейеноорд или Порту в аренду, там точно получил бы развитие
0
0
0
Кого продали в Америку , кого вернули в Британию …
Понятно , что РБ Лейпциг коммерческое предприятие в большей степени , чем другие ФК !
Но кто ж будет играть и бороться за место в Зоне ЛЧ хотя бы?
0
0
0
Ответ Liquidozz
Интересно, его оставят или будут искать другую аренду.
Полюбому аренда, зачем им игрок, которой в Лейпциге 0
+2
-2
0
Ответ Михаил Лубянский
Полюбому аренда, зачем им игрок, которой в Лейпциге 0
какой ещё ноль? а они им дали играть
+2
-2
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий