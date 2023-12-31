Эрдоган о срыве Суперкубка Турции: «Неправильно превращать спорт в закуску к ежедневному политическому соперничеству»

Теги Фенербахче Галатасарай высшая лига Турция высшая лига Саудовская Аравия Суперкубок Турции Политика Футбол

Реджеп Эрдоган высказался о срыве Суперкубка Турции в Саудовской Аравии.

Игра между «Галатасараем» и «Фенербахче» должна была состояться в пятницу в Саудовской Аравии, но матч отменили примерно за 10 минут до начала.

Сообщалось, что местные власти не разрешили командам выходить в футболках с портретом и цитатами первого президента Турецкой Республики Мустафы Кемаля Ататюрка и не захотели включать турецкий гимн.

Однако организаторы игры заявили, что клубы не выполнили изначальные договоренности.

«Мы хотим, чтобы турецкий спорт, особенно футбол, выходил на первый план благодаря достижениям, а не дрязгам. Неправильно превращать спорт в закуску к ежедневному политическому соперничеству. Это никак не идет на пользу нашему спорту.

Мы не можем допустить, чтобы этот инцидент использовался как провокационный материал, вырванный из контекста», – заявил президент Турции.

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5 комментариев
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Так а нафига майки с Ататюрокм притащили тогда?
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А зачем суперкубок то там решили проводить? :)) все пытаются на 2х стульях усидеть
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вы и есть главные провокаторы
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Я так и не понял, кого он критикует, своих или саудитов?
Вроде бы ататюрковцы не его электорат, и возможно клубы могли и ему поднасрать этой выходкой
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Ответ Я лопнул от смеха
Я так и не понял, кого он критикует, своих или саудитов? Вроде бы ататюрковцы не его электорат, и возможно клубы могли и ему поднасрать этой выходкой
Так в этом и суть многих высказываний политических деятелей. Они говорят полуправду. Чем более завуалированно и нейтрально выскажешься, тем больше людей тебя поддержат.
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