Эрдоган о срыве Суперкубка Турции: «Неправильно превращать спорт в закуску к ежедневному политическому соперничеству»

Реджеп Эрдоган высказался о срыве Суперкубка Турции в Саудовской Аравии.

Игра между « » и « » должна была состояться в пятницу в Саудовской Аравии, но матч отменили примерно за 10 минут до начала.

Сообщалось, что местные власти не разрешили командам выходить в футболках с портретом и цитатами первого президента Турецкой Республики Мустафы Кемаля Ататюрка и не захотели включать турецкий гимн.

Однако организаторы игры заявили, что клубы не выполнили изначальные договоренности.

«Мы хотим, чтобы турецкий спорт, особенно футбол, выходил на первый план благодаря достижениям, а не дрязгам. Неправильно превращать спорт в закуску к ежедневному политическому соперничеству. Это никак не идет на пользу нашему спорту.

Мы не можем допустить, чтобы этот инцидент использовался как провокационный материал, вырванный из контекста», – заявил президент Турции.

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