Агент Барриоса о возможном уходе хавбека в «Боку»: «Неправда. Следующий год он проведет в «Зените»
Агент Вильмара Барриоса заявил, что его клиент не уйдет из «Зенита» в 2024-м.
Ранее появилась информация, что колумбиец был предложен «Бока Хуниорс».
Нет, это неправда.
У Барриоса есть предложения от других клубов. Но следующий год он проведет в «Зените».
Лучшие игроки и победители, такие как Вильмар, всегда привлекают внимание и получают предложения от многих клубов», – сказал Луис Фелипе Поссо.
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