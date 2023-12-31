Агент Барриоса о возможном уходе хавбека в «Боку»: «Неправда. Следующий год он проведет в «Зените»

Агент Вильмара Барриоса заявил, что его клиент не уйдет из «Зенита» в 2024-м.

Ранее появилась информация, что колумбиец был предложен « ».

Нет, это неправда.

У Барриоса есть предложения от других клубов. Но следующий год он проведет в « ».

Лучшие игроки и победители, такие как , всегда привлекают внимание и получают предложения от многих клубов», – сказал Луис Фелипе Поссо.

Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам