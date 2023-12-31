Агент Барриоса о возможном уходе хавбека в «Боку»: «Неправда. Следующий год он проведет в «Зените»

Теги Зенит премьер-лига Россия высшая лига Аргентина Бока Хуниорс агенты Вильмар Барриос Спорт-Экспресс Футбол

Агент Вильмара Барриоса заявил, что его клиент не уйдет из «Зенита» в 2024-м.

Ранее появилась информация, что колумбиец был предложен «Бока Хуниорс».

Нет, это неправда.

У Барриоса есть предложения от других клубов. Но следующий год он проведет в «Зените».

Лучшие игроки и победители, такие как Вильмар, всегда привлекают внимание и получают предложения от многих клубов», – сказал Луис Фелипе Поссо.

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4 комментария
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Ну и хорошо,а тем кто новость о его уходе вбросил надо закусывать
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Да сразу было понятно, что это предновогодняя 🦆.
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Ответ Curry30
Да он уже отыграл свое, пора отчаливать, без еврокубков нет смысла удерживать в команде исключительно внутреннего пользования
Ну если за него заплатят миллионов 40, то да, подобное соображение следует принять во внимание. А просто так расставаться с полезным (очень полезным) игроком - зачем?
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