Хавбек «Зенита» Васильев: «Вендел не молодеет, Барриосу уже 30. Нужно работать, а не переживать из-за сильных конкурентов»

Дмитрий Васильев заявил, что не боится конкуренции в «Зените».

– Летом после товарищеского турнира ты постепенно стал получать игровое время в официальных матчах. Сейчас у тебя по четыре матча в и Кубке, а также выход на поле в Суперкубке против ЦСКА. Чувствовал, что тренерский штаб с особым вниманием относится к тебе?

– У меня такого ощущения не было. Я старался хорошо работать на сборах, и на тот момент был не хуже конкурентов. Конечно, не думал, что доверие окажется таким сильным. Удивился, когда еще на Суперкубок тренеры выпустили, а потом пошли матчи в чемпионате и Кубке. Конечно, это очень приятно.

– Какие главные впечатления от работы под руководством ?

– Всегда может найти правильные слова, еще у него интересная подготовка к соперникам.

– Ты наверняка много общаешься с Андреем Аршавиным.

– Немного. После какого-то матча он попросил меня заехать, а я не смог. С того момента не общаемся (улыбается). Но вообще у нас теплые отношения. Он – классный человек.

– С кем ты особенно сблизился в главной команде?

– Думаю, с Ковалем [ ] из-за возраста. Но и с остальными русскоязычными тоже общаюсь – с Чистяковым, Нуриком Алипом, Суторминым. Хотя с некоторыми взрослыми тяжеловато общаться (улыбается).

– А чей уровень тебя удивил?

– Вендел. Но от него, наверное, не требуют большой оборонительной работы, поэтому ему полегче в атаке. Остается больше сил на красивые вещи.

– Учитывая, что Семак видит тебя в опорной зоне, твой главный конкурент Барриос. Есть еще Коваленко, Ду Кейрос и Вендел, если брать выше. Ты же понимаешь, что посадить Барриоса и Вендела на скамейку почти невозможно?

– Нет ничего невозможного. Коваль же приходил на таких же условиях. Я – молодой, а Вендел не молодеет. уже 30. Нужно работать, а не переживать из-за сильных конкурентов, – сказал полузащитник « ».

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