Барриоса предложили «Бока Хуниорс». Опорник играл за аргентинский клуб до перехода в «Зенит»

Теги Зенит премьер-лига Россия высшая лига Аргентина Бока Хуниорс возможные трансферы Вильмар Барриос Футбол

Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос может вернуться в чемпионат Аргентины.

Услуги колумбийца были предложены «Бока Хуниорс», сообщил журналист TYC Sports Тати Чивиелло. Пока аргентинский клуб не отреагировал на предложение.

Барриос 2,5 сезона играл за «Боку» до перехода в «Зенит» в феврале 2019 года.

В этом сезоне Мир РПЛ Барриос провел 17 матчей, отдал две голевых передачи и получил одну красную карточку. Статистику 30-летнего игрока можно найти здесь.

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22 комментария
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Ответ osula_sheffild_utd
держите барриоса всеми силами! он один из лучших опорников лиги(могу ошибаться )
Ошибаетесь. Он не один из лучших, а лучший.
+17
-6
+11
Перепутали 1 января с 1 апреля. Бывает, если раньше времени начинать встречать Новый Год
+9
-1
+8
держите барриоса всеми силами! он один из лучших опорников лиги(могу ошибаться )
+9
-2
+7
Барриос системообразующий игрок. По мне так лучший опорник в Лиге. Нельзя его продавать.
+9
-4
+5
Что за бред? 🤣
+7
-3
+4
вроде не 1 апреля)
+4
0
+4
бред какой-то,одно дело предложить игрока,который не нужен и просиживает скамейку,а другое дело предлагать игрока с продленным контрактом и твердого игрока основы...
+3
0
+3
Что значит предложили услуги? Кто предложил? Агент? Новость похожа на пук в лужу
+4
-1
+3
Без Барриоса Зениту будет в разы труднее, чем без Малкома. Кмк Зенит должен держаться за него насколько это возможно.
+4
-1
+3
Надеюсь это тупая шутка
+2
0
+2
Никто не отдаст Барриоса. Клубы из ЮА все равно много не предложат.
+4
-2
+2
Ответ Spartakus1984
Как оборонщик да,в атаке очень слаб, поэтому Европейским клубам не нужен
А ты уверен, что видел, как играет Барриос?
+2
0
+2
Ответ Kira625
Это кто же интересно предложил?
Спартаковские бабушки.
+2
0
+2
Учитывая, что у Боки рекордная покупка - Рикельме за 12 в 2007, а в топ-3 2 трансфера за 7 млн, вряд ли они предложат денег хотя бы что бы Зенит задумался.
+1
0
+1
Это кто же интересно предложил?
+1
0
+1
Ответ Spartakus1984
Как оборонщик да,в атаке очень слаб, поэтому Европейским клубам не нужен
тебе главное какую нибудь гадость вставить, пофиг даже если неправда))
0
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0
Ответ Kira625
Это кто же интересно предложил?
Его агенты или агент … это пост во многих спортивных пабликов перепечатывают …
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