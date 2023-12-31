Барриоса предложили «Бока Хуниорс». Опорник играл за аргентинский клуб до перехода в «Зенит»
Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос может вернуться в чемпионат Аргентины.
Услуги колумбийца были предложены «Бока Хуниорс», сообщил журналист TYC Sports Тати Чивиелло. Пока аргентинский клуб не отреагировал на предложение.
Барриос 2,5 сезона играл за «Боку» до перехода в «Зенит» в феврале 2019 года.
В этом сезоне Мир РПЛ Барриос провел 17 матчей, отдал две голевых передачи и получил одну красную карточку. Статистику 30-летнего игрока можно найти здесь.
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