Роналду о 54 голах за год: «Скажу, когда закончу!»
Криштиану Роналду доволен тем, что стал лучшим бомбардиром 2023 года.
После гола в ворота «Аль-Таавуна» (4:1) в чемпионате Саудовской Аравии на счету португальца стало 54 мяча с начала года.
«54 – я скажу, когда закончу!
Спасибо, команда!» – написал 38-летний нападающий «Аль-Насра».
Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам
Роналду 47 голов за 3 клуба. 5 ЛЧ в 2 клубах.
Месси 18 голов за теплицу. 3 Лч за теплицу.
Легонесси : Я закончил.
Дальше: если посмотреть насколько развилась игра, эти продавцы лепешек - были бы по умениям элитой футбола во времена Пеле. Если вы сейчас создадите свою игру из головы с нуля (например ртом ловить еду), сами прокачаетесь - вы будете всех выносить, но до времени, пока это не станет действительно доведенной до предела игрой, где будут тренироваться как сумасшедшие с инстатами и продвинутой статой, тактикой к сопернику и прочее. Пеле играл во времена любителей, во времена, когда футбол не лучше чем играют дети на коробках сейчас.
Ну и еще одно: а что, только Роналду играет в лиге Лепешек? Всякие Хендерсоны и прочие Фабиньо раскиданы по командам. Я сомневаюсь, что условный клуб из РПЛ так возьмет и обыграет даже безнадежную команду Джеррарда. Потому что уровень нашего футбола и Аль-Хиляля - это как Ростов и Реал Сосьедад.
Роналду играет не в сильной лиге, но эта лига уже сильнее РПЛ.
+ полуфинал Евро 2012, где он стал лучшим бомбардиром.
В сухом остатке: 2 финала, один полуфинал и одно золото.
и да, для справки: Кр7 - лучший бомбардир Евро в истории.
И начинается эра великого Месси, который 6 раз становился МВП турниров со сборной, выиграл 2 ЗМ чемпионата мира и забил 2 гола в финале)
Такое твоему Бадру даже не снилось)