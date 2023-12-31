Роналду о 54 голах за год: «Скажу, когда закончу!»

Криштиану Роналду доволен тем, что стал лучшим бомбардиром 2023 года.

После гола в ворота «Аль-Таавуна» (4:1) в чемпионате Саудовской Аравии на счету португальца стало 54 мяча с начала года.

«54 – я скажу, когда закончу!

Спасибо, команда!» – написал 38-летний нападающий «Аль-Насра».

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