Роналду о 54 голах за год: «Скажу, когда закончу!»

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Таавун Футбол

Криштиану Роналду доволен тем, что стал лучшим бомбардиром 2023 года.

После гола в ворота «Аль-Таавуна» (4:1) в чемпионате Саудовской Аравии на счету португальца стало 54 мяча с начала года.

«54 – я скажу, когда закончу!

Спасибо, команда!» – написал 38-летний нападающий «Аль-Насра».

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43 комментария
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Красава, просто у типа все есть но все равно убиваеться разви своей цели настоящее одержимость
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что за комментарии....в спортсру вообще остались спортсмены? адекватные люди?
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Плей-офф ЛЧ с 1/4 :
Роналду 47 голов за 3 клуба. 5 ЛЧ в 2 клубах.
Месси 18 голов за теплицу. 3 Лч за теплицу.
Легонесси : Я закончил.
+15
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+4
Ответ atomio
Там у Пеле за 1000 мячей было. что-что я слышу? голы не считаются потому что забивал каким-то аборигенам в дельте Амазонки? ааа, вот оно как. а голы бедуинам и продавцам лепёшек в лиге СА у вас считаются почему-то. причем играя в команде которую шейхи нашпиговали млрдами $ за пару лет, выписав за огромные чеки туда европейских пенсов (и не тока).
Большинство голов Пеле - благотворительные и товарищеские матчи, разъезжая по миру и прочее. Никто ничего почти толком не документировал нормально.
Дальше: если посмотреть насколько развилась игра, эти продавцы лепешек - были бы по умениям элитой футбола во времена Пеле. Если вы сейчас создадите свою игру из головы с нуля (например ртом ловить еду), сами прокачаетесь - вы будете всех выносить, но до времени, пока это не станет действительно доведенной до предела игрой, где будут тренироваться как сумасшедшие с инстатами и продвинутой статой, тактикой к сопернику и прочее. Пеле играл во времена любителей, во времена, когда футбол не лучше чем играют дети на коробках сейчас.
Ну и еще одно: а что, только Роналду играет в лиге Лепешек? Всякие Хендерсоны и прочие Фабиньо раскиданы по командам. Я сомневаюсь, что условный клуб из РПЛ так возьмет и обыграет даже безнадежную команду Джеррарда. Потому что уровень нашего футбола и Аль-Хиляля - это как Ростов и Реал Сосьедад.

Роналду играет не в сильной лиге, но эта лига уже сильнее РПЛ.
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+4
Овечкин 828, Роналду 873, Гретцки 894
+4
-1
+3
Ответ ArdaTuran
В Джорджину?
в S1rAlex)
+3
-1
+2
Ответ Man Me
что за комментарии....в спортсру вообще остались спортсмены? адекватные люди?
Судя по всяким Романам таких больше нет
+6
-4
+2
54+15. за 55 матчей оформил 69 очков по системе гол+пас. монстр.
+1
0
+1
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
в S1rAlex)
Вроде кринжуха но проорал)
+1
0
+1
Ответ Leganessi
Плей-офф ЛЧ с 1/4 : Роналду 47 голов за 3 клуба. 5 ЛЧ в 2 клубах. Месси 18 голов за теплицу. 3 Лч за теплицу. Легонесси : Я закончил.
Agrarian aagrain ты жив здоров??!!!
+1
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+1
Ответ Leganessi
Плей-офф ЛЧ с 1/4 : Роналду 47 голов за 3 клуба. 5 ЛЧ в 2 клубах. Месси 18 голов за теплицу. 3 Лч за теплицу. Легонесси : Я закончил.
Лихтиншлду
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Ответ atomio
Там у Пеле за 1000 мячей было. что-что я слышу? голы не считаются потому что забивал каким-то аборигенам в дельте Амазонки? ааа, вот оно как. а голы бедуинам и продавцам лепёшек в лиге СА у вас считаются почему-то. причем играя в команде которую шейхи нашпиговали млрдами $ за пару лет, выписав за огромные чеки туда европейских пенсов (и не тока).
Скажите этому мальчику, что Роналду к Арабам в 38 лет поехал, а до этого 800 голов забил в топ 3 лигах Мира, кажется этот клоун не в курсах
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Ответ Митрандир цвета хаки
Это конечно же, отдельный мир шизиков - массово наяривающих на голы Геля. Заехал в 86ую лигу мира, и колотит там левые голы против пастухов, а выдаёт это как за нечто героическое. Ещё и в комментарии элитных мировых газет заходит, закатывая истерику что он не попал в топ10, забивая корявые голы с пенальти в той же 86ой лиге! Реально : Кринж!
🤡🤡
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Ответ Капибарбер
Какой-нибудь Евросередняк тебе скажет когда закончить, ну когда выкинет тебя с плей-оффа Евро 24 с привычными 0+0 в ПО крупных турниров сборных..
Роналду самолично затащил свою сборную в два финала Евро - 2004 и 2016, оформив в обоих полуфиналах 1+1.
+ полуфинал Евро 2012, где он стал лучшим бомбардиром.
В сухом остатке: 2 финала, один полуфинал и одно золото.
и да, для справки: Кр7 - лучший бомбардир Евро в истории.
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Ответ LaffyTaffy
Самое смешное, когда играл Криштиану за Реал/Юве хейтеры говорили: а вот иранец, замбиец, чех забивали больше в своих мусорных лигах. Но Рон побил и их рекорд, играя в топ-лигах, заткнув рот недоброжелателям. А сейчас эти же хейтеры обесценивают голы Криша в Сауди, якобы это мусорная лига… 🤣🤣🤣
Ты так много написал, спасибо за твой труд,но это не отменяет мусорность этой лиги.
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Ответ igoru
Овечкин 828, Роналду 873, Гретцки 894
Там у Пеле за 1000 мячей было. что-что я слышу? голы не считаются потому что забивал каким-то аборигенам в дельте Амазонки? ааа, вот оно как. а голы бедуинам и продавцам лепёшек в лиге СА у вас считаются почему-то. причем играя в команде которую шейхи нашпиговали млрдами $ за пару лет, выписав за огромные чеки туда европейских пенсов (и не тока).
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Ответ Muhammad Juraev
На этом карьера твоего кумира в сборной заканчивается) И начинается эра великого Месси, который 6 раз становился МВП турниров со сборной, выиграл 2 ЗМ чемпионата мира и забил 2 гола в финале) Такое твоему Бадру даже не снилось)
Как же ты до декабря 2022 года жил то)
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Ответ Leganessi
Сборные Роналду и легонесси : Рон - Хет-трик Испании, Хет-трик Швейцарии, Дубль Голландии, дубль Франции, Гол Германии, Гол Бельгии. Легонесси - 5 пенок и плачь малыша))))))))))))))))
Да я вижу твой плачь)
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Ответ Leganessi
Статистика на ЧМ - Хет-трик Испании > вся карьера малыша- пенальтиста в сборной)))
На этом карьера твоего кумира в сборной заканчивается)
И начинается эра великого Месси, который 6 раз становился МВП турниров со сборной, выиграл 2 ЗМ чемпионата мира и забил 2 гола в финале)
Такое твоему Бадру даже не снилось)
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Ответ Leganessi
Плей-офф ЛЧ с 1/4 : Роналду 47 голов за 3 клуба. 5 ЛЧ в 2 клубах. Месси 18 голов за теплицу. 3 Лч за теплицу. Легонесси : Я закончил.
Про ЧМ промолчу… чтобы не унижать твоего Роналду, который ни одного финала даже не понюхал… adiós 👋
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Ответ Leganessi
Плей-офф ЛЧ с 1/4 : Роналду 47 голов за 3 клуба. 5 ЛЧ в 2 клубах. Месси 18 голов за теплицу. 3 Лч за теплицу. Легонесси : Я закончил.
А теперь такую же статистику но на ЧМ)
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Ответ Leganessi
Плей-офф ЛЧ с 1/4 : Роналду 47 голов за 3 клуба. 5 ЛЧ в 2 клубах. Месси 18 голов за теплицу. 3 Лч за теплицу. Легонесси : Я закончил.
ты же реально спамишь этот спам под каждой новостью, а бана до сих пор не получил почему-то... 🤔
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Ответ atomio
а какая цель? просто забивать голы насколько я понимаю. причем не важно где - на данный момент в лиге СА. ну как бээ ОК, да хоть на тренировке. но подаётся все это им самим (а так же его медийкой), что он чуть ли не суперзвезда-бомбардир мирового футбола на данный момент. тут писали что последний раз он столько выбивал аж в 2016 году, 7 лет назад, в 31 год еще в Реале. Сильнее он не стал, он сдал по всем критериям для топ игры, сейчас бегает в лиге против продавцов кебабов, для того чтобы показывать рекорды имени себя 7летней давности. и всё это для самолюбования постится его раздутым ЧСВ. он психически не здоров. если что, считаю что и Месси с футболом по факту на клубном уровне завершил. все эти лиги вне Европы - ничто.
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Ответ Василий Петров
Криштиану Роналду:"Я закончил ! "
а раналда-то скорострел)
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Ответ QUIKSILVER
Вроде кринжуха но проорал)
ну он первый начал)
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Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Сказал и кончил
Комментарий удален модератором
Роналду, хватит всех смешить.Вот,что тебе скажут многие)).
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Какой-нибудь Евросередняк тебе скажет когда закончить, ну когда выкинет тебя с плей-оффа Евро 24 с привычными 0+0 в ПО крупных турниров сборных..
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больной ботекс
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