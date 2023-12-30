«Зенит» заработал 850 млн рублей на продаже билетов в этом сезоне. 3% покупают в кредит, 20-25% отдают со скидкой до 80 процентов

Теги Зенит премьер-лига Россия бизнес болельщики Газпром Арена (Крестовский) деньги Футбол

«Зенит» заработал почти миллиард рублей на билетах в этом сезоне.

За все домашние матчи сезона-2023/24 клуб из Санкт-Петербурга заработал 850 миллионов рублей на продаже билетов, сообщает «РБ Спорт».

Отмечается, что к концу сезона этот показатель может превысить 1 млрд рублей. В сезоны, когда клуб участвовал в Лиге чемпионов, доход «Зенита» мог доходить до 1,3 млрд. В ближайшие годы клуб рассчитывает снова дойти до этих показателей.

Матч сезона, который принес «Зениту» наибольший доход, – игра с «Краснодаром» в 15-м туре (1:1). На этом событии «Зенит» заработал на продаже билетов около 70 млн рублей.

В этом сезоне «Зенит» почти отошел от практики раздачи бесплатных билетов. Они распространяются только благотворительным фондам, детским домам и подобным организациям в ограниченном количестве.

Бесплатные билеты «Зенит» заменил системой скидок – до 80% на второй ярус стадиона. Их распространяют в бюджетных организациях и университетах. Таким способом клуб реализует около 20-25% от общего числа билетов.

Директор по VIP и розничным продажам «Зенита» Илья Шадхан сообщил, что около 3% билетов приобретается в кредит.

«Опыт предыдущих сезонов показал, что болельщикам экономически удобнее приобретать абонемент сначала на первый круг, а потом – на второй (так продажи выросли на 17%). Далее мы ввели возможность приобретать в рассрочку премиальный сегмент билетов: ложи и бизнес-клубы, и с начала этого сезона было принято решение ввести более гибкую схему оплаты уже на все категории разовых билетов.

Учитывая динамику роста продаж, такая практика имеет определенный успех, но доля кредитных билетов пока сравнительно маленькая – около 3% от общего числа.

У нас нет конкретной задачи вывести ту или иную схему реализации билетов на определенный уровень: экономически для нас главное – вернуть общую заполняемость арены и выручку с матча на показатели доковидных времен. В конце сезона планируем выйти на средние показатели, которые были до пандемии», – сказал Шадхан.

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23 комментария
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Поход на стадион в кредит? Оо
Это за абонемент или даже на один билет его выдают?
+22
-5
+17
Не заработал, а выручил. Это прям совсем не одно и то же.
+16
-1
+15
Ответ Бюджетник
Комментарий скрыт
Меня 1 раз даже в вип ложу затолкали. Звери
+16
-3
+13
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Поход на стадион в кредит? Оо Это за абонемент или даже на один билет его выдают?
Интересно, покупка билета кредиткой входит в эту статистику?
Если да, - картина вполне реальной кажется.
+5
-1
+4
Грамотные действия нашего экономического отдела для увеличения посещаемости. А можно было просто валить всё на фан-айди.
+5
-3
+2
Уже написали. Не заработал, а продал на 850. Если отнять от этой суммы, расходы на проведения матчей, вот тогда и будет заработал. Хорошо если убытка не будет по факту.
+6
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+2
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Поход на стадион в кредит? Оо Это за абонемент или даже на один билет его выдают?
Сейчас и коробок спичек можно купить в кредит.
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+2
Ответ Мельников Михаил
Интересно, покупка билета кредиткой входит в эту статистику? Если да, - картина вполне реальной кажется.
Нет, точно не входит. Для клуба это просто оплата, а кредит может учитываться только внутри банка. Скорее всего, в кредит они считают только оформление через какую-то специальную кредитную программу у себя, когда даётся рассрочка, и это, конечно, обычно речь про абонементы, которые могут стоить далеко за 100к.
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Ответ Ковид 07.10.52
Они считают, что их читают те, кто считать не умеет что ли...ну как может быть 850 млн. в 9 домашних матчах РПЛ и 3 - на кубок, а при этом рекордный заработок 70 млн. Делим 850 на 12 и получаем, что средний заработок за матч получается 71 млн... Столица лжецов цветет и пахнет. ..совсем обнаглели от вседозволенности и безнаказанности. Представляете какие Миллер отчеты по газпрому выдает...
Типичная жертва Борзыкина. Так сильно полыхало, что совсем вылетело из головы (правда если она есть), что абонементы продаются в начале сезона. И даже продажи абонементов на 2й круг уже попали в эту сумму.
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Ответ Валентин Волков
Нет, точно не входит. Для клуба это просто оплата, а кредит может учитываться только внутри банка. Скорее всего, в кредит они считают только оформление через какую-то специальную кредитную программу у себя, когда даётся рассрочка, и это, конечно, обычно речь про абонементы, которые могут стоить далеко за 100к.
Ну, вообще, да.
Деньги поступают просто со счета на счет. И только банки понимают, с кредитного ли счета улетают деньги.
Сомневаюсь, да, что кто-то бы умудрялся для сбора подобной статистики углубляться в закрытую банковскую отчетность.
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Ответ Ковид 07.10.52
Они считают, что их читают те, кто считать не умеет что ли...ну как может быть 850 млн. в 9 домашних матчах РПЛ и 3 - на кубок, а при этом рекордный заработок 70 млн. Делим 850 на 12 и получаем, что средний заработок за матч получается 71 млн... Столица лжецов цветет и пахнет. ..совсем обнаглели от вседозволенности и безнаказанности. Представляете какие Миллер отчеты по газпрому выдает...
Я тоже сначала подумал, что математика не бьётся, но понял, что 850 млн - это билеты + абонементы, а выручка за Краснодар - только билеты. Значит, реально с билетов за матч собирают 30-40млн.
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Ну вот в этом сезоне хотел я с сыном сходить на Динамо, но два билета в нормальный сектор это 4000₽. Может в рассрочку или со скидосом сходили бы. А с такой ценой на трибунах по 200-300 человек. Странно всё это.
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Кажется, кто-то, скажем так, выдаёт желаемое за действительное))
Они утверждают, что в год ЛЧ (+3 супердорогих и посещаемых матча) со средней посещаемостью по РПЛ 40к и намного более высоким средним ценником за билет они собирали всего на 30% больше, чем за сезон без ЛЧ зато с бесплатными билетами и поещаемостью 26к?
Не верю! (С)
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