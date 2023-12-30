«Зенит» заработал 850 млн рублей на продаже билетов в этом сезоне. 3% покупают в кредит, 20-25% отдают со скидкой до 80 процентов

«Зенит» заработал почти миллиард рублей на билетах в этом сезоне.

За все домашние матчи сезона-2023/24 клуб из Санкт-Петербурга заработал 850 миллионов рублей на продаже билетов, сообщает «РБ Спорт».

Отмечается, что к концу сезона этот показатель может превысить 1 млрд рублей. В сезоны, когда клуб участвовал в Лиге чемпионов, доход «Зенита» мог доходить до 1,3 млрд. В ближайшие годы клуб рассчитывает снова дойти до этих показателей.

Матч сезона, который принес «Зениту» наибольший доход, – игра с «Краснодаром» в 15-м туре (1:1). На этом событии «Зенит» заработал на продаже билетов около 70 млн рублей.

В этом сезоне «Зенит» почти отошел от практики раздачи бесплатных билетов. Они распространяются только благотворительным фондам, детским домам и подобным организациям в ограниченном количестве.

Бесплатные билеты « » заменил системой скидок – до 80% на второй ярус стадиона. Их распространяют в бюджетных организациях и университетах. Таким способом клуб реализует около 20-25% от общего числа билетов.

Директор по VIP и розничным продажам «Зенита» Илья Шадхан сообщил, что около 3% билетов приобретается в кредит.

«Опыт предыдущих сезонов показал, что болельщикам экономически удобнее приобретать абонемент сначала на первый круг, а потом – на второй (так продажи выросли на 17%). Далее мы ввели возможность приобретать в рассрочку премиальный сегмент билетов: ложи и бизнес-клубы, и с начала этого сезона было принято решение ввести более гибкую схему оплаты уже на все категории разовых билетов.

Учитывая динамику роста продаж, такая практика имеет определенный успех, но доля кредитных билетов пока сравнительно маленькая – около 3% от общего числа.

У нас нет конкретной задачи вывести ту или иную схему реализации билетов на определенный уровень: экономически для нас главное – вернуть общую заполняемость арены и выручку с матча на показатели доковидных времен. В конце сезона планируем выйти на средние показатели, которые были до пандемии», – сказал Шадхан.

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