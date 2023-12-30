Гвардиола о борьбе за титул АПЛ: «Сити» не на вершине, «Ливерпуль» лучше. Но мы в гонке»

Теги Ливерпуль Шеффилд Юнайтед Манчестер Сити премьер-лига Англия Пеп Гвардиола Футбол

Пеп Гвардиола подчеркнул, что матч против «Шеффилд Юнайтед» получился тяжелым.

«Мы сыграли так, как должны играть. Нелегко атаковать столь глубоко обороняющуюся команду. Защита компактная, и нам пришлось делать навесы, но без Эрлинга Холанда это непросто. Нам нужно было находить небольшие свободные зоны.

Соперник по-настоящему здорово передвигался, а мы провели очень хорошую игру. Второй тайм был лучше первого. Нам хотелось встретить Новый год с хорошим результатом.

Когда соперник защищается так глубоко, играть тяжело, требуется время. Нам нужно было проявить терпение, а «Шеффилд» не хотел прессинговать, так что следовало сохранять спокойствие, дожидаясь подходящего момента.

Чемпионская гонка очень напряженная. Мы не на вершине, «Ливерпуль» лучше. У нас были травмы и кое-какие проблемы, мы выигрывали трофеи, важные трофеи, у нас высокий уровень, так что я бы сказал, что мы в гонке», – заявил главный тренер «Манчестер Сити» после победы со счетом 2:0.

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54 комментария
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Сити сыграло на руку, что остальные команды не смогли воспользоваться спадом горожан. Теперь команда Гвардиолы покажет как они играют будучи в хорошей форме.
+24
-5
+19
Шарлатан снова издевается над пассажирами по лиге.
+23
-5
+18
Лукавит шарлатан, серия побед по плану значит.
+14
-3
+11
Ответ ramzan-ansar@mail.ru
Сити сыграло на руку, что остальные команды не смогли воспользоваться спадом горожан. Теперь команда Гвардиолы покажет как они играют будучи в хорошей форме.
Не не смогли воспользоваться, а судьи не дали оторваться
+18
-7
+11
У Сити скоро КДБ и Холанн вернутся в строй, а у Ливерпуля Салах уедет на Кубок Африки. Так что ситуация в таблице изменится.
+8
-1
+7
Ответ ман сити фейк
Если бы не тот матч с КП могли бы сейчас быть первыми на таблице
если бы не купленные сити судьи, у Ливерпуля уже +10 был отрыв
+10
-4
+6
Ответ Илья Мурашов
У Сити скоро КДБ и Холанн вернутся в строй, а у Ливерпуля Салах уедет на Кубок Африки. Так что ситуация в таблице изменится.
Помню в сезоне 21-22 Салах и Мане ушли КА. А игра Ливерпуля стало лучше
+4
0
+4
Ответ Buharoid
А Сити они когда мешали? Было такое хоть когда-нибудь?
Было и не раз. Просто, каждый видит ошибки судей в отношении их команд.
+5
-2
+3
Ответ rusichi
По любому Сити с Ливером разыграют АПЛ. Чем раньше вернется викинг, тем больше шансов у Сити.
Ща салах уедет на полтора месяца, в финале проиграет и приедет грустный, что лучше б не приезжал… надо было Ливерпулю с МЮ и арсеналом свои очки забирать, пока МС хандрил…
+2
0
+2
Ливерпуль всегда исторически был сильнее и лучше
+5
-3
+2
Ответ vladimir.kostrichko
Ой не надо)))) У сити есть судьи и у Ливерпуля к сожалению травмы и состав не настолько глубокий(спасибо Генри)Думаю будет чудо если Ливерпуль выиграет АПЛ-вопреки судескому комитету и продажным чиновникам)))
Это какие у Сити судьи? Которые не дали реализовать выход 1 на 1?
+8
-6
+2
Ответ vladimir.kostrichko
Ой не надо)))) У сити есть судьи и у Ливерпуля к сожалению травмы и состав не настолько глубокий(спасибо Генри)Думаю будет чудо если Ливерпуль выиграет АПЛ-вопреки судескому комитету и продажным чиновникам)))
Хватит ныть. Не Сити же виноваты что Ливерпуль не забили 3 в 1 против Арсенала. Даже в личной игре все спорные решения были трактованы в пользу красных. Но ты недоволен. Сегодня чисто выиграли. Бери свой микроскоп и поищи что-то. Чтобы радовать своих дружков
+6
-5
+1
Ответ человек-муравей человек-физрук
вот именно. причем здесь ты если речь про футбол? иди мультики смотри
Тебя забыл спросить, кулес. Да и с фермой разберись.
+1
0
+1
Ответ Илья Мурашов
У Сити скоро КДБ и Холанн вернутся в строй, а у Ливерпуля Салах уедет на Кубок Африки. Так что ситуация в таблице изменится.
Для Ливерпуля куда опаснее не отъезд Салаха , а судейство
+2
-1
+1
В этом и сила МС, что они в таких матчах своё дожимают, а Ливерпуль на этих автобусах вечно спотыкается… только за счет этого фактора они 2 чемпионства в одно очко и забрали
+2
-1
+1
Гвардиола как всегда прибедняется
+1
0
+1
Ему смысл париться? Он знает, что все куплены
+1
0
+1
Ответ xxa
голубой
почему?
+1
0
+1
Ответ vladimir.kostrichko
В чем досталось сити)))Давай рассудим... Я не отрицаю что и сити достается фигово-но блин это случается 1 раз в 50 матчей..А у Ливерпуля каждый второй такой.....
Я еще раз повторяю: причем тут Сити? Если Сити засуживают меньше, то они за всем стоят? Странная логика. Можешь назвать моменты, когда арбитры помогали Сити конкретно в матчах с их участием, а не в других, где Сити не играл?

Я считаю, что всем достается от арбитров. Кому-то больше, кому-то меньше.
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Барсуки минусуют, все ещё 🔥
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Ответ человек-муравей человек-физрук
причем здесь Барса если речь про АПЛ?
Причём здесь глор барсы, когда речь об АПЛ?
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Ура, наконец-то наш Ливерпуль нагибает всех в этой английской лиге! С чемпионством всех фанатов нашего Ливерпуля!
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Все же Сити выиграл аж 5 трофеев за год ☝️
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Ответ vladimir.kostrichko
Тем,что сити получает трофеи тем,что других конкурентов топят))))))
Я вижу разговор не идет. Я прошу привести пример, когда арбитры помогали Сити, а ты мне как попугай одно и тоже говоришь. Если нет аргументов, то разговор окончен.
+1
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Ответ Илья Мурашов
Я еще раз повторяю: причем тут Сити? Если Сити засуживают меньше, то они за всем стоят? Странная логика. Можешь назвать моменты, когда арбитры помогали Сити конкретно в матчах с их участием, а не в других, где Сити не играл? Я считаю, что всем достается от арбитров. Кому-то больше, кому-то меньше.
Тем,что сити получает трофеи тем,что других конкурентов топят))))))
+2
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Ответ Live_Kost
Не не смогли воспользоваться, а судьи не дали оторваться
Вопрос с судьями всегда есть. Ведь судьи всем в какой то мере мешают своими ошибками.
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Ответ vladimir.kostrichko
Блин с каждым фанатом сити как будто с новым говорю.... Итак. 1 тур-Ливерпуль Челси - мяч летит в ворота Челси и попадает в руки Джексону-даже не смотрят ВАР. Удаление Маакалистера в матче с Борнмутом-да Ливерпуль выиграл и даже с Макалистера сняли обвинения,но видно было что засуживали. Потом ужаснейший матч с Тоттенхэмом-об этом все говорили и все всё видели. Матч с Арсеналом-баскетбол Эдегора С Бернли судья старался,но те настолько дровосеки,чт ов ворота не смогли ударить и нырнуть в штрафную.... У Арсенала Липовый гол Ньюкасла и липовый гол ВЮ-Арсенал потерял 6 очков.... Скажут мне фанаты сити-тебе то что что Арсенал теряет очки -долже н же радоватся,но видно же судьи подбивают то Ливерпуль то Арсенал....
Я не отрицаю, что Ливерпуль засудили, но причем тут Сити? Им тоже досталось. А ты обвиняешь Сити в подкупе судей.

Я уже указал на момент, когда арбитр не дал Сити реализовать момент 1 на 1. Еще было странные добавленные 10 минут в Суперкубке Англии, когда Арсенал отыгрался на последних минутах и Сити проиграл трофей. А сейчас столько не добавляют.
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Ответ ман сити фейк
Хватит ныть. Не Сити же виноваты что Ливерпуль не забили 3 в 1 против Арсенала. Даже в личной игре все спорные решения были трактованы в пользу красных. Но ты недоволен. Сегодня чисто выиграли. Бери свой микроскоп и поищи что-то. Чтобы радовать своих дружков
В футболе не всегда выиграешь-таков закон))Я всегда уважаю соперников)))Но блин когда идут грязные трюки-не красиво.
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Прибедняется.
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Ответ ramzan-ansar@mail.ru
Вопрос с судьями всегда есть. Ведь судьи всем в какой то мере мешают своими ошибками.
Ливерпуль больше всех потерял очков из-за ошибок судей и ВАР
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