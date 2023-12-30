Гвардиола о борьбе за титул АПЛ: «Сити» не на вершине, «Ливерпуль» лучше. Но мы в гонке»

Пеп Гвардиола подчеркнул, что матч против «Шеффилд Юнайтед» получился тяжелым.

«Мы сыграли так, как должны играть. Нелегко атаковать столь глубоко обороняющуюся команду. Защита компактная, и нам пришлось делать навесы, но без Эрлинга Холанда это непросто. Нам нужно было находить небольшие свободные зоны.

Соперник по-настоящему здорово передвигался, а мы провели очень хорошую игру. Второй тайм был лучше первого. Нам хотелось встретить Новый год с хорошим результатом.

Когда соперник защищается так глубоко, играть тяжело, требуется время. Нам нужно было проявить терпение, а « » не хотел прессинговать, так что следовало сохранять спокойствие, дожидаясь подходящего момента.

Чемпионская гонка очень напряженная. Мы не на вершине, « » лучше. У нас были травмы и кое-какие проблемы, мы выигрывали трофеи, важные трофеи, у нас высокий уровень, так что я бы сказал, что мы в гонке», – заявил главный тренер « » после победы со счетом 2:0.

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