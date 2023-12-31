Ловчев назвал Дзюбу игроком года в России: «Да, он чудит. Но вокруг него весь футбол сейчас крутится»

Теги Локомотив Артем Дзюба премьер-лига Россия Сборная России по футболу Евгений Ловчев Спорт-Экспресс Футбол

Евгений Ловчев назвал Артема Дзюбу лучшим футболистом 2023 года в России.

«Да, он чудит. Но при этом он и голы забивает, и лидер команды.

Вокруг него весь футбол сейчас крутится», – сказал бывший игрок «Спартака» и сборной СССР. 

В календарном 2023 году 35-летний Дзюба провел 33 матча за «Локомотив» во всех турнирах, забил 12 голов и отдал 8 результативных передач.

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4 комментария
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последний раз смотрел матч динамо и спартака и это был футбол где игроки буквально стояли по 10 секунд с мячом и смотрели кому передачу отдать. в российском футболе только комментаторы пашут, пытаясь создать впечатление какого то накала, отсутсвие скоростей компенсировать своей болтовней, их работа от футбола зависит, но сам футбол это непойми что. естественно в этом сонном царстве и пешеход Дзюба, плотно сидевший на лавке в турции будет заметной фигурой
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Какой игрок, такой и футбол
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Это да, конечно пора уже Чалову и Соболеву повзрослеть и забивать больше, но пока из русских игроков атаки только Дзюба постоянно результаты даёт.
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у ловчева эстонские корни? опаздал на пару лет....
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