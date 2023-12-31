Ловчев назвал Дзюбу игроком года в России: «Да, он чудит. Но вокруг него весь футбол сейчас крутится»

Евгений Ловчев назвал Артема Дзюбу лучшим футболистом 2023 года в России.

«Да, он чудит. Но при этом он и голы забивает, и лидер команды.

Вокруг него весь футбол сейчас крутится», – сказал бывший игрок «Спартака» и сборной СССР.

В календарном 2023 году 35-летний провел 33 матча за « » во всех турнирах, забил 12 голов и отдал 8 результативных передач.

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