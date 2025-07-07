«Аль-Ахли» хочет подписать Месси зимой. Саудовский клуб уже несколько недель общается с Лео (L’Équipe)
«Аль-Ахли» хочет подписать Лионеля Месси.
По данным L’Équipe, руководство саудовского клуба уже несколько недель пытается убедить нападающего перейти к ним в декабре, когда истечет его контракт с «Интер Майами».
«Интер Майами», со своей стороны, хочет сохранить аргентинца после его первых двух лет в МЛС.
Клубы Саудовской Аравии уже пыталась заполучить игрока летом 2023 года, когда заканчивалось его соглашение с «ПСЖ».
Финансовые подробности нынешних переговоров не разглашаются. Однако страна, которая примет чемпионат мира в 2034 году, намерена сделать все возможное для трансфера, отмечает L’Équipe.
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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: L’Équipe
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