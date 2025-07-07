Давиде Анчелотти возглавит «Ботафого» и подпишет контракт на два года. Он оставит пост помощника Карло в сборной Бразилии
Сын Карло Анчелотти станет главным тренером «Ботафого».
35-летний Давиде Анчелотти и бразильский клуб договорились о контракте на два года.
«Ботафого» ранее возглавлял Ренату Пайва, но он был уволен после того, как команда завершила выступления на клубном чемпионате мира.
Таким образом, Давиде Анчелотти не будет совмещать посты и уйдет с должности помощника в сборной Бразилии, которую возглавляет его отец Карло Анчелотти.
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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио
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