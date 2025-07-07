Давиде Анчелотти возглавит «Ботафого» и подпишет контракт на два года. Он оставит пост помощника Карло в сборной Бразилии

Сын Карло Анчелотти станет главным тренером «Ботафого».

35-летний Давиде Анчелотти и бразильский клуб договорились о контракте на два года.

«Ботафого » ранее возглавлял Ренату Пайва , но он был уволен после того, как команда завершила выступления на клубном чемпионате мира.

Таким образом, Давиде Анчелотти не будет совмещать посты и уйдет с должности помощника в сборной Бразилии , которую возглавляет его отец Карло Анчелотти.