Индзаги не рассчитывает в «Аль-Хилале» не только на Малкома, но и на лучшего бомбардира Митровича, Лоди и Кайо Сезара (Aawsat)
Симоне Индзаги хочет расстаться сразу с 4 легионерами «Аль-Хилаля».
Тренер проинформировал руководство саудовского клуба, что он больше не рассчитывает не только на Малкома, но и на лучшего бомбардира команды в прошлом национальном чемпионате Александара Митровича (20 голов в 23 матчах), хавбека Кайо Сезара и защитника Ренана Лоди.
В минувшем сезоне «Аль-Хилаль» финишировал вторым в саудовской лиге, дошел до полуфинала азиатской Лиги чемпионов и до 1/4 финала клубного ЧМ.
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Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Aawsat
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