Карло Анчелотти: «Когда мне говорят, что я взял 4 ЛЧ, я думаю только о том, чтобы выиграть 5-ю»
Карло Анчелотти высказался об успехе, которого добился в Лиге чемпионов.
«Что сделано, то сделано. Я смотрю вперед.
Когда мне говорят, что я выиграл четыре ЛЧ, я думаю только о том, чтобы выиграть пятую.
Я желаю всем мадридистам счастливого 2024 года. Мы все вместе постараемся добиться как можно большего», – заявил главный тренер «Реала».
Все достижения Анчелотти в «Реале». Как же много побед!
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Если бы он о таком не говорил, то Реалу бы следовало немедленно с ним расстаться.