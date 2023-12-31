Карло Анчелотти: «Когда мне говорят, что я взял 4 ЛЧ, я думаю только о том, чтобы выиграть 5-ю»

Карло Анчелотти высказался об успехе, которого добился в Лиге чемпионов.

«Что сделано, то сделано. Я смотрю вперед.

Когда мне говорят, что я выиграл четыре ЛЧ, я думаю только о том, чтобы выиграть пятую.

Я желаю всем мадридистам счастливого 2024 года. Мы все вместе постараемся добиться как можно большего», – заявил главный тренер « ».

Все достижения Анчелотти в «Реале». Как же много побед!

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