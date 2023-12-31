Карло Анчелотти: «Когда мне говорят, что я взял 4 ЛЧ, я думаю только о том, чтобы выиграть 5-ю»

Теги Карло Анчелотти Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Футбол

Карло Анчелотти высказался об успехе, которого добился в Лиге чемпионов.

«Что сделано, то сделано. Я смотрю вперед.

Когда мне говорят, что я выиграл четыре ЛЧ, я думаю только о том, чтобы выиграть пятую.

Я желаю всем мадридистам счастливого 2024 года. Мы все вместе постараемся добиться как можно большего», – заявил главный тренер «Реала».

Все достижения Анчелотти в «Реале». Как же много побед!

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6 комментариев
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Давай в этом году, мы все верим в это)
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Эрик 7Хаг: "Когда мне говорят, что я проиграл 21 игру, я думаю о том, как проиграть двадцать вторую"
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Папа Карло несмотря на все свои регалии все еще амбициозен, и это приятно видеть.

Если бы он о таком не говорил, то Реалу бы следовало немедленно с ним расстаться.
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Психология победителя, все правильно, тем более есть все шансы завоевать заветную 5-ю Лигу Чемпионов!
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