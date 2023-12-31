Анчелотти о продлении контракта: «Следует отметить этот день в календаре. «Реал» – семья, в этой атмосфере каждый проявляет себя с лучшей стороны»

Теги Карло Анчелотти Реал Мадрид Ла Лига Флорентино Перес Футбол

Карло Анчелотти прокомментировал продление контракта с «Реалом» до 2026-го.

«Я рад продолжить мечтать в этом клубе, с этими фанатами, с этими игроками. Этот день мне следует отметить в календаре, потому что он счастливый.

Я продлил контракт потому, что команда в последние годы добивалась успеха, как и в этом году. Клуб видит, что между нами хорошие отношения, и это очень важно, поскольку без хороших отношений между тренером и игроками клуб успешным быть не может. Я благодарю клуб за новый контракт, но также благодарю и футболистов, которые демонстрируют потрясающее отношение к делу.

«Реал» для меня – это в первую очередь семья. Атмосфера в этом клубе очень похожа на семейную, и все начинается с президента. Каждый из нас проявляет себя с лучшей стороны потому, что работает в семейной атмосфере», – сказал главный тренер «Реала».

Анчелотти остается в «Реале». А как же Бразилия?

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14 комментариев
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Люблю этого тренера, это тяжело объяснить, но не любить его нельзя.
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Нет, Кверти, "гейство" - это то, как ты любишь 7хага. Это даже не "гейство", это "педерастия"
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С назначение Анчи в 2021м, Реал выиграл 100 из 140 матчи, то есть 70% побед. Во всей Европе только у Пепа такая показатель.

Если не считать его шалости со стартовым составом на больших матчах напр. против Барсы, Ман Сити и Атлетико из-за чего пару раз проиграли крупно, у него вообще нет недостатки, и нет лучше подходящего тренера для Мадрида.
+6
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+5
Ответ QWertY
До конца сезона риал уволит физрука, скриньте🤭
Молись, чтобы уволили 10хага😁
+3
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+2
Ну а зачем менять то , что идеально работает ? Когда уйдут старички ( надеюсь Модрич и Кросс еще на сезончик останутся ) ,тогда и можно будет звать Алонсо с прессингами, с контрпрессингами .
А пока темпом матча управляет Антоха Кросс , хватит и магической брови на бровке)
Поздравляю Дона Карло , видно, что сильно уважает клуб .
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А как же бразильянцы?
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0
Так Карло и есть тот самый человек, который создает эту атмосферу.
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Ответ Real_v_dushe
Люблю этого тренера, это тяжело объяснить, но не любить его нельзя.
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Ответ QWertY
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