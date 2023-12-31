Анчелотти о продлении контракта: «Следует отметить этот день в календаре. «Реал» – семья, в этой атмосфере каждый проявляет себя с лучшей стороны»

Карло Анчелотти прокомментировал продление контракта с «Реалом» до 2026-го.

«Я рад продолжить мечтать в этом клубе, с этими фанатами, с этими игроками. Этот день мне следует отметить в календаре, потому что он счастливый.

Я продлил контракт потому, что команда в последние годы добивалась успеха, как и в этом году. Клуб видит, что между нами хорошие отношения, и это очень важно, поскольку без хороших отношений между тренером и игроками клуб успешным быть не может. Я благодарю клуб за новый контракт, но также благодарю и футболистов, которые демонстрируют потрясающее отношение к делу.

«Реал» для меня – это в первую очередь семья. Атмосфера в этом клубе очень похожа на семейную, и все начинается с президента. Каждый из нас проявляет себя с лучшей стороны потому, что работает в семейной атмосфере», – сказал главный тренер «Реала».

Анчелотти остается в «Реале». А как же Бразилия?

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