Игорь Лещук: «Только в России принято обсуждать чужие зарплаты, тех, кто добился большего. Это наш менталитет»

Теги премьер-лига Россия Динамо Москва Игорь Лещук деньги Футбол

Игорь Лещук считает, что только в России любят обсуждать зарплаты других людей.

– Популярное мнение про вас – вы, футболисты в России, незаслуженно много получаете.

– Я живу для себя, своей семьи и родных. Да любой человек может разместить свой баннер на Таймс-сквер, у кого есть желание, все путешествуют.

В Америке все зарплаты открыты и там люди зарабатывают большие деньги – и ничего в этом плохого нет. Только в России принято обсуждать чужие зарплаты и говорить, что мы зарабатываем незаслуженно много. Ну, придите, встаньте на это же место и начните зарабатывать такие же деньги. Кто-то и не в спорте получает такие же большие деньги.

В России принято так: люди, которые добились чего-то меньше, любят обсуждать тех, кто добился большего. Это наш менталитет, который мне не нравится, но такой он есть. Если обращать внимание на все комментарии про то, что я плохой и живу зажиточно, то можно не жить.

– Тебе в лицо критику высказывали?

– Нет, только в интернете, – сказал вратарь «Динамо».

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

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69 комментариев

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Олег Акимов
Вопросы не к тому сколько вы получаете, а к тому, что вы их не отрабатываете. В США зарплаты формируются из доходов клуба или частных инвестиций на будущее, а в России из госбюджета.
+95
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+92
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medraiz
На самом деле это типичная идея того, что "только в России (вставьте любой человеческий порок)", да везде люди и завидовать могут и обсуждать чужие зп ( желтушный Sun не из РФ), другое дело, что в РФ объективно сложилась абсурдная ситуация, когда футболисты зарабатывают близко к уровню мировых звезды ими не являясь, менталитет тут ни причем
+59
-4
+55
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Виталий Кузнецов
Табу на закрытие и обсуждение чужих зарплат ввели в 90-,е преступно обогатившиеся жулики всех мастей.
+27
-3
+24
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dudufufu
Бюджетника понесло
+22
-2
+20
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Цзю Константина
Ответ luu
Прежде чем говорить про менталитет, он бы сравнил зарплату игроков его уровня в Европе, которые получает в 3-4 раза меньше, суть претензии к нашим игрокам это несоответствие уровня игры и зарплаты
я бы еще дополнил - за бюджетное бабло, которое нигде в норм чемпионатах не выделяет))но ему это понять не дано, он дальше лавки своей не видит))
+14
-1
+13
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luu
Прежде чем говорить про менталитет, он бы сравнил зарплату игроков его уровня в Европе, которые получает в 3-4 раза меньше, суть претензии к нашим игрокам это несоответствие уровня игры и зарплаты
+15
-3
+12
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ARIGAMI ARIGAMI
У журнала Форбс выходит тоже русский менталитет?
+13
-2
+11
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Nojevilka
Сидит на лавке в Динамо. Из футбольных достижений - баннер на Таймс-сквер. Говорит что чего-то там добился. Понятно.
+12
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+10
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Spartakus1984
Чего ты добился-лимитчик?Люди обсуждают лишь заслуженно вы получаете или нет.
+10
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Vadim Bondaruk
В России обсуждают зарплаты так как нету такого понятия как средний класс, рапспределение доходов неравномерное. Например где то видел информацию что инжерен роскосмоса зарабатывает 60000 в месяц, а инжерен НАСА 200000$ в год. При этом на тот момент зарплата Рогозина и руководителя НАСА были сопоставимы.
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Fonbaron
Ответ Олег Акимов
Вопросы не к тому сколько вы получаете, а к тому, что вы их не отрабатываете. В США зарплаты формируются из доходов клуба или частных инвестиций на будущее, а в России из госбюджета.
Вопрос не к тому отрабатывают они или нет, а к тому, что мы им и платим. Через наши налоги, квазигосударственные клубы через агентов и афишированных менеджеров, через тренеров физруков которые на это закрывают глаза, иначе зачем они кому-то еще нужны будут. К Лещук какие вопросы, ну платят ему и что, отказаться чтоли? Это неадекватность платящих. А почему они так платят? Потому что деньги не их, а казненые. Им их лишь бы освоить, чтобы не уменьшить бюджет на след год. И лишь бы не вылететь, чтобы бюджет кратно сразу не обрезался.
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Gleb
Сколько матчей сыграл к 27 годам в РПЛ?
25
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RayneR
скамеечник, который отдает среднестатистическую месячную (в лучшем случае) зарплату россиянина, ради того чтобы разместить свое хлебало на баннерах в Нью-йорке чисто для чесания своего чсв, рассказывает что ему все завидуют. ага ага
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Всё знаю
Обсуждают, потому что большая разница в зарплатах.
У нас нет среднего класса.
Поэтому мужики на заводах , с зарплатой в 40-50-60 тысяч не понимают, почему кривоногие футболисты получают несколько сотен тысяч рублей в виде премок за один матч.
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Рашпель793
Обожаю вот это "только у нас делают вот так и вот так". Да везде и всю дорогу люди любят чужие бабки считать. Форбс вон вообще нам этом и сделали себе бренд.
То, что у нас по футболистам проходятся и по их неоправданно огромным зарплатам, так тут уж дело в том, что у других конкретно с этим нет проблем. Даже в АПЛ нет таких абсурдных зарплат, когда какой-то местный паспортист чисто за паспорт получает 2 ляма.
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Алекс
Ну,так играть надо в частном клубе,а не на деньги налогоплательщиков,которые,по мнению Лещука,ничего не добились в жизни.) Вот никто не обсуждает зарплаты и премии Краснодара,к примеру.Это их дело.
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Владислав Романов
Не добившиеся ничего в этой жизни, "платят" зпшку победитею по жизни 😁
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Рагнар Лодброк
Ну всё понятно,зажравшийся ,никчемышь ,просто ему повезло чуть больше тех кто обсуждает его зарплату ,такое бывает , кстати предлагаю ему не обсуждать сплетни ,а играть,а то превращается в того же про кого говорит ,репоголовый.
Кстати кто то обсуждает зарплату лещука?
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И. Сергей
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
25
Почти сезон
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Артем Гладских
Ответ Олег Акимов
Вопросы не к тому сколько вы получаете, а к тому, что вы их не отрабатываете. В США зарплаты формируются из доходов клуба или частных инвестиций на будущее, а в России из госбюджета.
хороший комент.
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La Crosse Bobcats
скорее вопрос в том, что у нас зарплаты футболистов неадекватны уровню популярности футбола как таковому, денег которые футбол может зарабатывать на билетах, матчдеях и т.п. думаю в 90е никаких претензий у футболистам особо не было в этом плане)
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Алексей Иванов
Ответ KMR
Вот Задоров во вью говорил,что в США все знают уровень доходов любого известного спортсмена. А если в России платят черным налом - то вот и повод обсудить.
Да дело даже не в черном нале,в сша все клубы частные,там бизнесмены платят спортсменам зп из своего кармана,спортсмены платят большие налоги и поддерживают экономику.А у нас спортсмены не генерируют ни какого дохода,а им тупо из госбюджета наваливают огромных денег,а еще официально они наверное тысяч 20 получают чтобы налоги не платить
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Йохан Чпохан
только в России такие воротчики получают такие зарплаты!
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Peter Parker
Лещук буквально: «Я живу за ваш счет, но я вас не уважаю, а вы даже не должны сметь меня порицать».
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Подкат Пенальтьевич
Только в России принято говорить "только в России..." про ничем не уникальные явления которые есть в любой другой стране. Такой у нас менталитет.
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