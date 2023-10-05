Игорь Лещук: «За 500 долларов разместил свой баннер на Таймс-сквер – сутки он появлялся каждый час. Кайфанул»

Игорь Лещук рассказал, что за 500 долларов разместил свой баннер на Таймс-сквер.

– Ты разместил свой баннер на площади Таймс-сквер в Нью-Йорке. Зачем? Это же дорого стоит, наверное.

– Да. Деньги имеются (смеется). Таймс-сквер – известная площадь, всем известна.

– Кто-то сфоткал твой баннер?

– Не знаю, но он висел на протяжении дня. Я сделал фотографию, кайфанул.

– Но это дорогое удовольствие?

– В 500 долларов мне это обошлось. Мой баннер на Таймс-сквер появлялся каждый час по минуте в течение суток.

– Тебя многие раскритиковали за этот поступок.

– Да пусть критикуют – люди сидят дома и, видимо, им нечего делать, – сказал вратарь « ».

Фото: инстаграм Игоря Лещука

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