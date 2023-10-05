Игорь Лещук: «За 500 долларов разместил свой баннер на Таймс-сквер – сутки он появлялся каждый час. Кайфанул»

Теги премьер-лига Россия Динамо Москва Игорь Лещук Футбол

Игорь Лещук рассказал, что за 500 долларов разместил свой баннер на Таймс-сквер.

– Ты разместил свой баннер на площади Таймс-сквер в Нью-Йорке. Зачем? Это же дорого стоит, наверное.

– Да. Деньги имеются (смеется). Таймс-сквер – известная площадь, всем известна.

– Кто-то сфоткал твой баннер?

– Не знаю, но он висел на протяжении дня. Я сделал фотографию, кайфанул.

– Но это дорогое удовольствие?

– В 500 долларов мне это обошлось. Мой баннер на Таймс-сквер появлялся каждый час по минуте в течение суток.

– Тебя многие раскритиковали за этот поступок.

– Да пусть критикуют – люди сидят дома и, видимо, им нечего делать, – сказал вратарь «Динамо».

Фото: инстаграм Игоря Лещука

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32 комментария

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Клирик
Люди сидят дома им нечего делать..
А я сутки сижу на Тайм сквер и жду свою рожу на баннере. Это есть что делать)))
+43
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Антон Фалафель
Не так уж и хреново ему там было, как он рассказывал. А вообще видно, што недалёкий человечек.
+40
-3
+37
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Aleksey Yashin
Хотел сказать что не такие уж большие деньги - 500$. Потом вспомнил что доллар по 100 уже)
Хотя для Лещука в любом случае это копейки.
+19
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+18
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Wiley Fox
Дзюпе не читать

Он же опять не тот файл отправит
+13
-1
+12
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KOS14
У Путина наверняка есть 500 долларов, прокатит?
+10
-2
+8
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kilo_gilo
Ответ Aleksey Yashin
Хотел сказать что не такие уж большие деньги - 500$. Потом вспомнил что доллар по 100 уже) Хотя для Лещука в любом случае это копейки.
чисто один тайм на скамейке посидеть)
+9
-1
+8
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Kahn01
Полирую всю жизнь лавку
Я в команде - интерьер
Но отправлю вам заявку
Повесить чтоб на тайм-сквер
+5
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Газонокосильщик Хави
Что-то не понимаю. То он ныл о бомжах на улицах и то, что нет стиралок. То уже кайфует от таймс сквер и тд
+5
-1
+4
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CaSpeR-13
Ответ Антон Фалафель
Не так уж и хреново ему там было, как он рассказывал. А вообще видно, што недалёкий человечек.
печально что полинка на тупицу эту повелась
+2
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pashajj
Легенда Динамо
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Mohnatiy
Вот ему реально делать нефига...
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Мукунку хороший
- какая отвратительная рожа (с)
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iluvatar
Потешить эго сво только ради этого такое можно делать, а так поступок не от большого ума.
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Артем Гладских
легендарный игрок динамо
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vincere
Не очень умный персонаж. Любая новость с ним это подтверждает.
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JuVero
30к с одного экрана в день. Нормально для города))
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Олег910
Такие валенки обычно быстро по окончании карьеры успевают все заработанное просадить.
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viktorpavlov70
Тема баннера не раскрыта...
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Recreated
Дааааа! А Лещуку и впрямь есть чего делать!
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Заборостроитель
Отлично дедолларизовался
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Инна Навская
Он недавно критиковал аэропорты в США,и в целом их сервис , а тут вдруг баннер на тс . Просто в башке мякиша много))
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Groznyi2024
Ответ Антон Фалафель
Не так уж и хреново ему там было, как он рассказывал. А вообще видно, што недалёкий человечек.
Как Панарин и Задоров
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viktorpavlov70
Ответ Wiley Fox
Дзюпе не читать Он же опять не тот файл отправит
И не на то табло)))
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