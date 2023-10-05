Игорь Лещук: «За 500 долларов разместил свой баннер на Таймс-сквер – сутки он появлялся каждый час. Кайфанул»
Игорь Лещук рассказал, что за 500 долларов разместил свой баннер на Таймс-сквер.
– Ты разместил свой баннер на площади Таймс-сквер в Нью-Йорке. Зачем? Это же дорого стоит, наверное.
– Да. Деньги имеются (смеется). Таймс-сквер – известная площадь, всем известна.
– Кто-то сфоткал твой баннер?
– Не знаю, но он висел на протяжении дня. Я сделал фотографию, кайфанул.
– Но это дорогое удовольствие?
– В 500 долларов мне это обошлось. Мой баннер на Таймс-сквер появлялся каждый час по минуте в течение суток.
– Тебя многие раскритиковали за этот поступок.
– Да пусть критикуют – люди сидят дома и, видимо, им нечего делать, – сказал вратарь «Динамо».
Фото: инстаграм Игоря Лещука
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А я сутки сижу на Тайм сквер и жду свою рожу на баннере. Это есть что делать)))
Хотя для Лещука в любом случае это копейки.
Он же опять не тот файл отправит
Я в команде - интерьер
Но отправлю вам заявку
Повесить чтоб на тайм-сквер