У «МЮ» 1 победа и 4 поражения за 6 последних матчей. В следующем туре АПЛ – «Тоттенхэм»

«Манчестер Юнайтед» проиграл 4 из 6 последних матчей.

Команда Эрика тен Хага сегодня уступила « » (1:2) в 20-м туре АПЛ.

Начиная с 9 декабря манкунианцы сумели победить лишь раз – в матче против «Астон Виллы» (3:2) в чемпионате. Также у них была ничья с «Ливерпулем» (0:0). Еще в четырех играх в и Лиге чемпионов они проиграли.

Дальше « » сыграет с «Уиганом» в Кубке Англии (8 января), после чего встретится в Премьер-лиге с «Тоттенхэмом» (14 января).

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