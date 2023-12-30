У «МЮ» 1 победа и 4 поражения за 6 последних матчей. В следующем туре АПЛ – «Тоттенхэм»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Лига чемпионов УЕФА Ноттингем Форест Эрик тен Хаг Футбол

«Манчестер Юнайтед» проиграл 4 из 6 последних матчей.

Команда Эрика тен Хага сегодня уступила «Ноттингем Форест» (1:2) в 20-м туре АПЛ.

Начиная с 9 декабря манкунианцы сумели победить лишь раз – в матче против «Астон Виллы» (3:2) в чемпионате. Также у них была ничья с «Ливерпулем» (0:0). Еще в четырех играх в АПЛ и Лиге чемпионов они проиграли.

Дальше «МЮ» сыграет с «Уиганом» в Кубке Англии (8 января), после чего встретится в Премьер-лиге с «Тоттенхэмом» (14 января).

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50 комментариев
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Как так Астон Вилла, испортили такую серию
+49
-3
+46
Ответ Ollala
Как так Астон Вилла, испортили такую серию
Это был хитрый ход от Эмери: если бы Вилла победила МЮ, Тен Хага могли бы уволить. А так Вилла выключила претендента на место в топ-4
+41
-1
+40
Обидное поражение для ТенХага - всё таки наравне играли с Сити, Ливерпулем и Арсеналом, а тут 16 команда АПЛ.
+36
-8
+28
Ответ кэпко
Кто виноват сегодня? Санчо, Криш, Да Хеа, Варан, Каземиро? Господин 7Хаг вращайте барабан
Бартез
+24
-3
+21
Кто виноват сегодня? Санчо, Криш, Да Хеа, Варан, Каземиро? Господин 7Хаг вращайте барабан
+24
-6
+18
Ответ Leganessi
Роналду в АПЛ до искуственной банки по приказу ФИФА - 18 голов в АПЛ - Топ 3 бомбардир АПЛ +6 в ЛЧ, в соло затащив МЮ в плей-офф ЛЧ МЮ Без Роналду - 12 место в АПЛ + позорнейший вылет из ЛЧ с последнего места и вылет из ЛЧ, ЛЕ, ЛК и всех евротурниров. Вывод : Роналду вертит на одном месте весь манчестерский середняк и ручного песика ФИФА тен хага)).
Время расставило всё по местам.
7Хага унижают все кому ни лень, в то время как король снова на коне и забивает 50+ голов за год
+17
-4
+13
Дайте Тен Хагу поработать
+9
-4
+5
Роналду в АПЛ до искуственной банки по приказу ФИФА - 18 голов в АПЛ - Топ 3 бомбардир АПЛ +6 в ЛЧ, в соло затащив МЮ в плей-офф ЛЧ

МЮ Без Роналду - 12 место в АПЛ + позорнейший вылет из ЛЧ с последнего места и вылет из ЛЧ, ЛЕ, ЛК и всех евротурниров.

Вывод : Роналду вертит на одном месте весь манчестерский середняк и ручного песика ФИФА тен хага)).
+18
-13
+5
лучше бы Эриксон не покинул лазарет
+5
-1
+4
Роналду 5 ЛЧ в 2 клубах!
МЮ 1 ЛЧ за 120 лет ( В 2008 Роналду в Соло выиграл, МЮ здесь не причем.)
+5
-2
+3
Как Ливерпуль сыграл с ними в ничью??
+3
-1
+2
Блин реально кучу лулзов словил. Да, травмы, но игры нет вообще, как Варан не смог в оффсайд с партнерами сыграть и как Уан-Биссака просто оставил одного Гиббс-Уайта,это рукалицо. Это насколько была плоха Астон Вилла в предыдущем матче, чтобы проиграть этому убожеству. Вулверхэмптон сегодняшний на фоне МЮ команда с другой планеты
+3
-1
+2
Ответ Фут.Боль
Бартез
заорал
+3
-1
+2
Ответ Lavinka
И где сейчас ваш Роналду ?
С 5 ЛЧ в 2 клубах.
обглоданный МЮ с 1 ЛЧ на коленях перед Королем).
+4
-3
+1
Позор какой
+3
-2
+1
Ответ Lavinka
И где сейчас ваш Роналду ?
На вершине, с наградами лучшего бомбардира года. В почти 39 лет
+1
0
+1
Новый рекорд 7хага. Первое поражение МЮ от Ноттингема в 21 веке
+2
-1
+1
Ответ GibsonFlyingV
Блин реально кучу лулзов словил. Да, травмы, но игры нет вообще, как Варан не смог в оффсайд с партнерами сыграть и как Уан-Биссака просто оставил одного Гиббс-Уайта,это рукалицо. Это насколько была плоха Астон Вилла в предыдущем матче, чтобы проиграть этому убожеству. Вулверхэмптон сегодняшний на фоне МЮ команда с другой планеты
Мактом проспал Гибса а не АВ .
+2
-1
+1
У МЮ 1 победа и 5 поражений, это следующие новости МЮ после игры с Тоттенхэмом…
+3
-2
+1
Опять фаны маню всех минусуют за правду
+2
-1
+1
Роналду 5 ЛЧ в 2 клубах
Пет(ушесси 3 ЛЧ в одном клубе
МЮ 1 ЛЧ в одном клубе ( В 2008 Рон в соло затащил, Мю здесь не причем)

Плей-офф ЛЧ с 1/4 :
Роналду 47 голов за 3 клуба!!!!!!
Весь МЮ 42 гола за 1 клуб ( Отнимаем голы Роналду, МЮ его не достойны )
Пет(ушесси 18 голов за теплицу

Итого : Роналду > Легонесси+МЮ вместе взятые
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Тен Хаг красава.В воротах манекен Онана,в основе спиннер Антони.
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Ответ Leganessi
С 5 ЛЧ в 2 клубах. обглоданный МЮ с 1 ЛЧ на коленях перед Королем).
Вам бы проверится .
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Ответ AmanEsen
заорал
Просто в голос 🤣
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А как же великий камбек против Астон Виллы? А как же первый гол Хойлунда? Где пафосные речи Тен Хага? Позороще а не тренер
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Ответ андрей быцюк
народ, у вас тоже лента не обновляется со вчерашнего дня??
есть такое
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Чушпаны какие-то...
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Ну если у Онаны опасения на счет места основного в воротах, может стоит посмотреть и на резервного, не зря же он суетится.
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Переживаю за Ноттингем. Доволен что дежурную треху у хламарей взяли. Без своих очков в Премьере не остаться.
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У болельщиков МанЮ память как у рыбок. После победы над АВ сразу забылся и Вест Хэм, и Борнмут. Но вот она опять наступила жестокая реальность.
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