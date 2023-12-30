У «МЮ» 1 победа и 4 поражения за 6 последних матчей. В следующем туре АПЛ – «Тоттенхэм»
«Манчестер Юнайтед» проиграл 4 из 6 последних матчей.
Команда Эрика тен Хага сегодня уступила «Ноттингем Форест» (1:2) в 20-м туре АПЛ.
Начиная с 9 декабря манкунианцы сумели победить лишь раз – в матче против «Астон Виллы» (3:2) в чемпионате. Также у них была ничья с «Ливерпулем» (0:0). Еще в четырех играх в АПЛ и Лиге чемпионов они проиграли.
Дальше «МЮ» сыграет с «Уиганом» в Кубке Англии (8 января), после чего встретится в Премьер-лиге с «Тоттенхэмом» (14 января).
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7Хага унижают все кому ни лень, в то время как король снова на коне и забивает 50+ голов за год
МЮ Без Роналду - 12 место в АПЛ + позорнейший вылет из ЛЧ с последнего места и вылет из ЛЧ, ЛЕ, ЛК и всех евротурниров.
Вывод : Роналду вертит на одном месте весь манчестерский середняк и ручного песика ФИФА тен хага)).
МЮ 1 ЛЧ за 120 лет ( В 2008 Роналду в Соло выиграл, МЮ здесь не причем.)
обглоданный МЮ с 1 ЛЧ на коленях перед Королем).
Пет(ушесси 3 ЛЧ в одном клубе
МЮ 1 ЛЧ в одном клубе ( В 2008 Рон в соло затащил, Мю здесь не причем)
Плей-офф ЛЧ с 1/4 :
Роналду 47 голов за 3 клуба!!!!!!
Весь МЮ 42 гола за 1 клуб ( Отнимаем голы Роналду, МЮ его не достойны )
Пет(ушесси 18 голов за теплицу
Итого : Роналду > Легонесси+МЮ вместе взятые