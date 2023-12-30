У «МЮ» один удар по воротам «Ноттингема» в 1-м тайме – против шести

«Манчестер Юнайтед» лишь раз пробил по воротам за тайм с «Ноттингем Форест».

За первую половину матча 20-го тура в составе манкунианцев ударом отметился только защитник – это произошло на 33-й минуте. Голкипер Мэтт Тернер поймал мяч.

«Ноттингем» за первый тайм пробил шесть раз, но ни разу не попал в створ ворот «МЮ».

«Ноттингем Форест» – «Манчестер Юнайтед» – 0:0. Онлайн-трансляция. Антони, Гарначо, Рэшфорд, Бруну и Эланга играют

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