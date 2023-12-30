У «МЮ» один удар по воротам «Ноттингема» в 1-м тайме – против шести

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Ноттингем Форест Мэтт Тернер Аарон Уан-Биссака Футбол

«Манчестер Юнайтед» лишь раз пробил по воротам за тайм с «Ноттингем Форест».

За первую половину матча 20-го тура АПЛ в составе манкунианцев ударом отметился только защитник Аарон Уан-Биссака – это произошло на 33-й минуте. Голкипер Мэтт Тернер поймал мяч.

«Ноттингем» за первый тайм пробил шесть раз, но ни разу не попал в створ ворот «МЮ».

«Ноттингем Форест» – «Манчестер Юнайтед» – 0:0. Онлайн-трансляция. Антони, Гарначо, Рэшфорд, Бруну и Эланга играют

Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам

Материалы по теме

24 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дайте Мем Хагу поработать
+35
-4
+31
нужно больше Антоней
+13
-1
+12
подождите, скоро лучшие игроки восстановятся
+7
-1
+6
Ответ mj23.net
ТХ такое ссыкло, что не может даже в ОДНОМ матче поставить Скотти форвардом. Ну чисто ведь всем интересно. Никто не скажет плохого, если не получится. У парня единственное, что есть в арсенале - это чутье напа. По всем остальным качествам он жуткая посредственность. Не, вернем опять Антони в старт, Гарначо снова налево, а мертвого Реша на центр, где он в последний раз успешно играл при Ван Гале...
А потом будет рассказывать как МЮ доминировал в первом тайме, но немного не повезло.
+5
-1
+4
Ответ QWertY
А по ударам в створ 1-0 в пользу МЮ) Тухленький матч, что от одной команды, что от другой. Надеюсь во втором тайме раскроются команды
Это наверное худший тайм что я видел в исполнении МЮ с 2002 года как начал за них болеть.....просто блёвань
+4
-1
+3
Не пойму чем Эриксен на поле занимается. Ниодного обострения, передачи поперек на три метра. Разве он не должен тащить мяч, делать умные передачи? Что за уровень игры от него сегодня?
+2
0
+2
Решфорд топарь. 2 касания за тайм
+3
-1
+2
Главное Хойлунд забил первый год в АПЛ. 2023 уже можно считать успешным
+2
0
+2
Ответ Xm.md
Дайте Мем Хагу поработать
Сгусток гноя какой-то сегодня, а не игра !
+3
-1
+2
ТХ такое ссыкло, что не может даже в ОДНОМ матче поставить Скотти форвардом. Ну чисто ведь всем интересно. Никто не скажет плохого, если не получится. У парня единственное, что есть в арсенале - это чутье напа. По всем остальным качествам он жуткая посредственность. Не, вернем опять Антони в старт, Гарначо снова налево, а мертвого Реша на центр, где он в последний раз успешно играл при Ван Гале...
+2
-1
+1
Знаменитый тенхагобол
+2
-1
+1
ох уж эти рекорды
+2
-1
+1
Потом скажет, что на равных играли с Форестом.
+1
-1
0
Такой свиньи сэру Алексу еще не подкладывали.
+1
-1
0
Ответ QWertY
А по ударам в створ 1-0 в пользу МЮ) Тухленький матч, что от одной команды, что от другой. Надеюсь во втором тайме раскроются команды
Скорее всего будет матч наподобие матча с Лутоном
0
0
0
Ответ Люблю Марго Робби
Это наверное худший тайм что я видел в исполнении МЮ с 2002 года как начал за них болеть.....просто блёвань
С Вест Хэмом пару недель назад такой же первый тайм был
0
0
0
Ответ jexOn
С Вест Хэмом пару недель назад такой же первый тайм был
С молотками не смотрел, тогда совсем печаль
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий