Карпин – игрокам сборной России перед Новым годом: «Футболистики, бухло уже купили, да? А че с весом? Особенно у жиробасов»

Теги Ростов премьер-лига Россия Сборная России по футболу Валерий Карпин Футбол

Валерий Карпин обратился к футболистам сборной России перед Новым годом.

«Приветствую, футболистики. Ну что, как вы там отдыхаете? Готовитесь уже к Новому году, видимо. Бухло уже купили, да, я так понимаю?

А че с весом у нас там? Особенно у наших жиробасов. Вы знаете, кто из вас кто там», – сказал Карпин в видео в телеграм-канале сборной России.

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10 комментариев
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Джикия: С весом в Москве все в порядке
+5
-2
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интересно, что хуже
лишний вес у игроков или отсутствие ума у ГТ
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Типичный начальник, который пытается быть ближе к подчинённым, но ничего кроме кринжа не вызывает.
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Джикия заозирался...
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У каждого человека есть свой пунктик,
у Валеры это F = mg
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Джикия: "Как шашлыки делать - так я для вас Гоша. А как их кушать - так сразу жиробас! Несправедливо!"
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Видимо уже поддатый это все говорил
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Игнатьев - бухло купили
Марио - это все гравитация
Дзюба - я на трене, руку качаю
Кокорин/Мамаев - Волера давай к нам, зажигаем!
Зарема - я про это ещё в 19 веке говорила, но меня никто не слушал!
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обращение к чушпанам
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