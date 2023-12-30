Карпин – игрокам сборной России перед Новым годом: «Футболистики, бухло уже купили, да? А че с весом? Особенно у жиробасов»

Валерий Карпин обратился к футболистам сборной России перед Новым годом.

«Приветствую, футболистики. Ну что, как вы там отдыхаете? Готовитесь уже к Новому году, видимо. Бухло уже купили, да, я так понимаю?

А че с весом у нас там? Особенно у наших жиробасов. Вы знаете, кто из вас кто там», – сказал в видео в телеграм-канале сборной России.

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