Карпин – игрокам сборной России перед Новым годом: «Футболистики, бухло уже купили, да? А че с весом? Особенно у жиробасов»
Валерий Карпин обратился к футболистам сборной России перед Новым годом.
«Приветствую, футболистики. Ну что, как вы там отдыхаете? Готовитесь уже к Новому году, видимо. Бухло уже купили, да, я так понимаю?
А че с весом у нас там? Особенно у наших жиробасов. Вы знаете, кто из вас кто там», – сказал Карпин в видео в телеграм-канале сборной России.
Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам
лишний вес у игроков или отсутствие ума у ГТ
у Валеры это F = mg
Марио - это все гравитация
Дзюба - я на трене, руку качаю
Кокорин/Мамаев - Волера давай к нам, зажигаем!
Зарема - я про это ещё в 19 веке говорила, но меня никто не слушал!