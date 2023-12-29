Руслан Нигматуллин сравнил критиков сборной России с мухами.

– Сначала сборную России критиковали за невнятный футбол с национальными командами Катара и Египта, потом смеялись, что привезли кубинцев и унизили их…

– Есть люди-пчелы и люди-мухи. Для одних – везде цветы, а для других – сами понимаете что. Национальная команда должна продолжать играть. При этом выбор соперников сильно ограничен. Тяжело развиваться, когда нет нормального соревновательного процесса.

По факту на протяжении полутора лет проводит лишь селекционные сборы и контрольные встречи. В подобных условиях рассуждать о максимальной мотивации не приходится. Поэтому надо развиваться, как позволяют обстоятельства: собираться, искать новые связки. К тому моменту, когда ограничения снимут, мы обязаны иметь боеспособный коллектив.

– Аншлаг на «Волгоград Арене» не наводит на мысль, что национальной команде следует играть не в Москве или Санкт-Петербурге, а выезжать в другие города?

– Понятно, что в регионах люди не так избалованы спортом, как в столице. И целесообразно организовывать матчи сборной именно там. В Волгограде футбол вообще обожают. Еще в 1990-е я любил приезжать туда, поскольку постоянно собиралась полная арена. А столица, конечно, пресыщена футболом. Если народ там и приходит на стадион, то скорее на какие-то медийные встречи, шоу. Это немного иная целевая аудитория, – сказал бывший вратарь сборной России.

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