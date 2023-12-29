Нигматуллин о критике сборной России: «Есть люди-пчелы и люди-мухи. Для одних – везде цветы, а для других – сами понимаете что»

Теги Сборная России по футболу болельщики Руслан Нигматуллин Валерий Карпин сборная Кубы сборная Кении Волгоград-Арена товарищеские матчи (сборные) животные и спорт Футбол

Руслан Нигматуллин сравнил критиков сборной России с мухами.

– Сначала сборную России критиковали за невнятный футбол с национальными командами Катара и Египта, потом смеялись, что привезли кубинцев и унизили их…

– Есть люди-пчелы и люди-мухи. Для одних – везде цветы, а для других – сами понимаете что. Национальная команда должна продолжать играть. При этом выбор соперников сильно ограничен. Тяжело развиваться, когда нет нормального соревновательного процесса.

По факту Карпин на протяжении полутора лет проводит лишь селекционные сборы и контрольные встречи. В подобных условиях рассуждать о максимальной мотивации не приходится. Поэтому надо развиваться, как позволяют обстоятельства: собираться, искать новые связки. К тому моменту, когда ограничения снимут, мы обязаны иметь боеспособный коллектив.

– Аншлаг на «Волгоград Арене» не наводит на мысль, что национальной команде следует играть не в Москве или Санкт-Петербурге, а выезжать в другие города?

– Понятно, что в регионах люди не так избалованы спортом, как в столице. И целесообразно организовывать матчи сборной именно там. В Волгограде футбол вообще обожают. Еще в 1990-е я любил приезжать туда, поскольку постоянно собиралась полная арена. А столица, конечно, пресыщена футболом. Если народ там и приходит на стадион, то скорее на какие-то медийные встречи, шоу. Это немного иная целевая аудитория, – сказал бывший вратарь сборной России. 

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7 комментариев
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А нормальные люди есть по его мнению? Которые адекватно реагируют на вещи, которым в жизни и цветы, и г... попадаются, да и ещё море всего?
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Ответ tolobas
"– Аншлаг на «Волгоград Арене» не наводит на мысль, что национальной команде следует играть не в Москве или Санкт-Петербурге, а выезжать в другие города?" Что за тупой вопрос? Как будто в Москве и Санкт-Петербурге при пустых трибунах играют. На игре с Камеруном на Динамо тоже аншлаг был. Играть надо во всех городах, где есть хорошие условия для этого.
играть надо там, где лучшие в мире люди-пчёлы!

Походу это Башкирия
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В ту же копилку. Нигматуллину может пригодиться. "Люди-тараканы" - которые только плодятся и "метят" территорию. "Люди-хаски" - веселые, доброжелательные и общительные. "Люди-медведи" - никого не трогают, если не будить и не лезть в берлогу.
И моё любимое - "люди-крысы". Ну, тут всё понятно, они крысят. Чиновники, в общем.
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Ответ Мукунку хороший
Типичный патриот.. Свалил в Америку и грустит..
Он же вроде вернулся недавно. В Москва-Сити живёт, в бассейне там плавает.
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