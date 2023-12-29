Глава РПЛ Алаев: «Сейчас не вижу в России тренерской школы. В СССР она была. Идет построение новой системы»

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу Организация РПЛ сборная СССР Александр Алаев Футбол

Президент РПЛ не видит в России сейчас тренерской школы.

– Вы говорили, что начали обучение на получение лицензии тренера в Академии РФС. Как продвигается обучение?

– Я закончил обучение, написал заявление с просьбой приостановить процесс. Физически не могу посещать занятия и выполнять задания. По блату получать диплом не собираюсь. Если появится время, вернусь к процессу обучения.

– Есть ли в России тренерская школа?

– Она была в СССР. Сейчас идет построение новой системы, что, надеюсь, позволит создать школу. У нас есть хорошие тренеры, их много, но хотелось, чтобы их стало больше.

– Сейчас у нас есть тренерская школа?

– Сейчас я не вижу у нас тренерской школы. Можете ли описать нашу тренерскую школу? Я пока не могу. Наверное, мы на пути к ее созданию, – сказал Александр Алаев.

Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам

Материалы по теме

24 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Игорь М.
Сколько строить можно? Союз развалился более 30 лет назад, а у них до сих пор нет тренера российской школы. Чем занимаются-то чиновники?
Рассказывают 30 лет про загнивающий Запад...
+20
-2
+18
Сколько строить можно? Союз развалился более 30 лет назад, а у них до сих пор нет тренера российской школы. Чем занимаются-то чиновники?
+16
-2
+14
Ответ Игорь М.
Сколько строить можно? Союз развалился более 30 лет назад, а у них до сих пор нет тренера российской школы. Чем занимаются-то чиновники?
Байден палки в колёса вставляет
+11
-1
+10
проклятое НАТО мешает великой России тренерскую школу сделать
+4
0
+4
Да потому что угробили тренерское ремесло со своей бюрократией. Такие гении как Александр Мостовой, в народе известный по прозвищу Царь, вынужден со всякими дилетантами, которые не могут 10 раз набить мяч, получить лицензию на право тренеировать
+7
-4
+3
Ответ Ваня Аналитик
что ты знаешь о СССР, чтобы судить...
а что надо знать? про очереди и дефицит хочешь рассказать?)
+2
0
+2
Алаев, не тебе о футболе говорить) Ты всего лишь говорящая голова, которая сделала очень многое, чтобы наш футбол катился в сторону дна)
+1
0
+1
Ответ wadwill13
поддерживаю. а теперь вопрос по теме: кто играет в танки на лесте? какой любимый ваш танк в игре?))) а посему мой вопрос не про футбол? половина новостей спортса не про футбол, почему мой вопрос хуже них?)))
Т 44
0
0
0
Откуда эти сравнения уровня футбола в совке и РФ?
В совке лучшими игроками были в основном украинцы, лучший тренер тоже украинец.
Если сейчас в сборную Украины добавить лучших игроков со всех республик бывшего совка, то получится хорошая сборная.
Условно Хвичу, Головина, Мхитаряна и еще пару имен добавить - и вот тебе сборная достаточно высокого уровня.
0
0
0
А Царь?
0
0
0
Зато школа менеджеров какая! Вот алаев яркий представитель эффективных управленцев
0
0
0
Подождите, если у нас нет тренерской школы, то кто тогда выдаёт лицензии? И выдают ведь не только А и В, но и Pro. Это получается, их выдают всякие шарлатаны?
0
0
0
И в чём это строительство заключается? Проф. спорт это наука, в каждой стране свои условия и особенности для развития. В СССР это понимали и создавали свою школу, а не только копировали западные идеи, как некоторые. Вернитесь к советским методиками для начала, чтобы понять, с какого момента и в чём пошло отставание в подготовке. А то пока "отсталый совок" Сёмин на 8-м десятке трофеи собирает, РФС вумные книжки переводит.
0
0
0
Так погодите, сейчас Мост отучится и мы начнем рвать всех в ЛЧ. Он же много лет на высшем уровне мяч пинал!
0
0
0
Классно вы строите систему: на лицензию С-УЕФА высшее образование получи, 30000 заплати, отбор пройди, в определенный город на очные занятия приедь на несколько дней. Так многие идейные, молодые заинтересованные ребята и не получают шанса. По сути эта лицензия уже для тех, кто попадает на работу в академии. Толк?
0
0
0
Ну когда надо было на физ подготовке вывозить - конечно у нас была тренерская школа. Как только в футбол пришла мысль - растворились тренеры
0
0
0
обиднл Гершковича
0
0
0
поддерживаю.
а теперь вопрос по теме: кто играет в танки на лесте? какой любимый ваш танк в игре?)))
а посему мой вопрос не про футбол? половина новостей спортса не про футбол, почему мой вопрос хуже них?)))
0
0
0
а что передавали в этой школе?
Бей-беги, в защите поуже, лучше проиграть один раз по 0-5?
+1
-1
0
Да, вчера уже читал про построение системы от преподавателя из Краснодара. Отрицательное строительство.
0
0
0
Сейчас не вижу в России футбольного администрирования, в СССР оно было. Построение новой системы не идет.
+1
-1
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий