Глава РПЛ Алаев: «Сейчас не вижу в России тренерской школы. В СССР она была. Идет построение новой системы»

Президент РПЛ не видит в России сейчас тренерской школы.

– Вы говорили, что начали обучение на получение лицензии тренера в Академии РФС. Как продвигается обучение?

– Я закончил обучение, написал заявление с просьбой приостановить процесс. Физически не могу посещать занятия и выполнять задания. По блату получать диплом не собираюсь. Если появится время, вернусь к процессу обучения.

– Есть ли в России тренерская школа?

– Она была в СССР. Сейчас идет построение новой системы, что, надеюсь, позволит создать школу. У нас есть хорошие тренеры, их много, но хотелось, чтобы их стало больше.

– Сейчас у нас есть тренерская школа?

– Сейчас я не вижу у нас тренерской школы. Можете ли описать нашу тренерскую школу? Я пока не могу. Наверное, мы на пути к ее созданию, – сказал Александр Алаев.

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