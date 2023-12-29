Глава РПЛ Алаев: «Сейчас не вижу в России тренерской школы. В СССР она была. Идет построение новой системы»
Президент РПЛ не видит в России сейчас тренерской школы.
– Вы говорили, что начали обучение на получение лицензии тренера в Академии РФС. Как продвигается обучение?
– Я закончил обучение, написал заявление с просьбой приостановить процесс. Физически не могу посещать занятия и выполнять задания. По блату получать диплом не собираюсь. Если появится время, вернусь к процессу обучения.
– Есть ли в России тренерская школа?
– Она была в СССР. Сейчас идет построение новой системы, что, надеюсь, позволит создать школу. У нас есть хорошие тренеры, их много, но хотелось, чтобы их стало больше.
– Сейчас у нас есть тренерская школа?
– Сейчас я не вижу у нас тренерской школы. Можете ли описать нашу тренерскую школу? Я пока не могу. Наверное, мы на пути к ее созданию, – сказал Александр Алаев.
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В совке лучшими игроками были в основном украинцы, лучший тренер тоже украинец.
Если сейчас в сборную Украины добавить лучших игроков со всех республик бывшего совка, то получится хорошая сборная.
Условно Хвичу, Головина, Мхитаряна и еще пару имен добавить - и вот тебе сборная достаточно высокого уровня.
а теперь вопрос по теме: кто играет в танки на лесте? какой любимый ваш танк в игре?)))
а посему мой вопрос не про футбол? половина новостей спортса не про футбол, почему мой вопрос хуже них?)))
Бей-беги, в защите поуже, лучше проиграть один раз по 0-5?