Гари Линекер: «В Мудрике что-то есть. Цена в 100 миллионов – не его вина»

Теги Челси премьер-лига Англия Гари Линекер Михаил Мудрик Футбол

Гари Линекер оценил игру вингера «Челси» Михаила Мудрика.

«В Мудрике что-то есть. Он забил, у него уже три гола [в АПЛ], он быстр.

Он кое-что показывает, и он должен это делать, потому что стоит 100 миллионов фунтов, но эта цена – не его вина», – сказал бывший нападающий сборной Англии и «Барселоны» в подкасте The Rest Is Football.

Мудрик перешел в «Челси» из «Шахтера» за 70+30 млн евро. Статистику украинца можно изучить здесь.

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28 комментариев
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Есть конечно. Дриблинг хороший и скорость, если бы не такой ценник и Челси сразу, вполне мог бы развиваться постепенно
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Ответ Зелёный гопник
Комментарий скрыт
Мало кто хочет её защищать.
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" в нем что-то есть " - так можно про любого сказать)
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Есть- чем потресть)
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«Что-то есть в тебе такое,
А какое не пойму».©
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«Украинский солдат должен внушать страх»

Владимир Зеленский объяснил нашумевший законопроект о мобилизации дураков и инвалидов
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Ответ IvoKarlovic
в Брайтоне сейчас хорошо бы смотрелся
Там Митома слева играет
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Во мне уже есть три пинты полутемного.Тодд Боэли, пиши в личку
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Ответ Заяцволк
"Марсело, в тебе что-то есть" - говорил Роналду, засовывая палец
Только там был не Марсело, а Badr :)
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Ответ Дядя ТУРА
Комментарий скрыт
Пока что ты главным выглядишь))
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Ответ Зелёный гопник
Комментарий скрыт
Думаю к лету его силком в окоп загонят, когда уже воевать некем будет
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Ответ Тухель
Игрок хороший, но ему надо прибавлять в скорости принятия решений и дождаться увольнения Почеттино. Когда в твоей команде играют скоростной Мудрик, даже сейчас дико быстрый Стерлинг, который от большинства защитников на рывке уходит, а так же очень мобильный Джексон, а ты ставишь игру в медленный короткий пас не используя сильные качества своих футболистов, то ты крайне глуп. Матч против Шпор, когда тех осталось 9 отлично показал, что Челси бегает отлично, а вот делать из Челси Барсу условно 2011 года крайне глупо.
Согласен. Использовать Мудрика и Стерлинга в позициях без скорости и без выстроения под них свободных зон - идиотизм.
А вот тот же Палмер как рыба в такой игре, скорости у нет нет и он отлично играет и с фланга полузащиты, и в полуфланге, и в центральной зоне.
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Ответ Давид Agabekyan
Уже 3 тренер бессилен, при том все тренера неплохо умеют работать с молодыми. Точно в тренере дело?
в тренере и команде
В Арсенал ему нужно было идти
у него в мертвом челси столько же результативных действий, что и у Мартинелли
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Ответ Alex Sarus
Дело в тренере скорее.
Уже 3 тренер бессилен, при том все тренера неплохо умеют работать с молодыми. Точно в тренере дело?
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Комментаторы со спортса должны ему подсказать, что он перешел не за 100 млн
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Он прав. Кровь, кишки, легкие. Не на 100 миллионов, но есть)
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в Брайтоне сейчас хорошо бы смотрелся
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