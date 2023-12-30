Гари Линекер: «В Мудрике что-то есть. Цена в 100 миллионов – не его вина»
Гари Линекер оценил игру вингера «Челси» Михаила Мудрика.
«В Мудрике что-то есть. Он забил, у него уже три гола [в АПЛ], он быстр.
Он кое-что показывает, и он должен это делать, потому что стоит 100 миллионов фунтов, но эта цена – не его вина», – сказал бывший нападающий сборной Англии и «Барселоны» в подкасте The Rest Is Football.
Мудрик перешел в «Челси» из «Шахтера» за 70+30 млн евро. Статистику украинца можно изучить здесь.
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А какое не пойму».©
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А вот тот же Палмер как рыба в такой игре, скорости у нет нет и он отлично играет и с фланга полузащиты, и в полуфланге, и в центральной зоне.
В Арсенал ему нужно было идти
у него в мертвом челси столько же результативных действий, что и у Мартинелли