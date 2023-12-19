Венгер о расширении клубного ЧМ: «Положительное влияние на клубы будет огромным. Нам в Европе повезло, но важно делать футбол глобальным»

Арсен Венгер рассказал о плюсах расширения клубного чемпионата мира.

Ранее стало известно, что в 2025 году чемпионат мира среди клубов будет длиться месяц из-за участия в нем 32 клубов. Из-за этого некоторые игроки могут провести более 80 матчей за сезон.

По мнению руководителя отдела по глобальному развитию футбола, новый клубный чемпионат мира окажет огромное положительное влияние на клубы, особенно находящиеся за пределами Европы.

«Я считаю, что две основные силы в нашем виде спорта – сборные и клубы, и в планах ФИФА по организации клубного чемпионата мира, который по формату будет аналогичен чемпионату мира среди сборных, есть логика.

Положительное влияние на клубы будет огромным, потому что это увеличит ресурсы клубов всего мира для развития и конкуренции. Нам в Европе повезло, но важно, чтобы мы сделали футбол по-настоящему глобальным – это дает шанс другим клубам прогрессировать. Это настоящая цель. Это даст больше возможностей большему количеству игроков по всему миру соревноваться на самом высоком уровне. Я чувствую, что футбольные фанаты возлагают огромные надежды на то, что их клубы выступят на мировой арене.

Я признаю, что футбольный календарь насыщен, но это соревнование будет проводиться каждые четыре года, и, конечно, необходимо соблюдать период отдыха во время соревнований и после них. Есть спрос на большие соревнования по футболу, и у этого турнира серьезная поддержка», – сказал бывший тренер «Арсенала».

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