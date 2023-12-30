Директор «Аль-Насра»: «С влиянием Роналду ничто не сравнится. Он ставит очень высокую планку. Оцените число его голов и ассистов»

Теги Криштиану Роналду высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Футбол

В «Аль-Насре» высоко оценили эффект от прихода Криштиану Роналду.

«Криштиану с первого дня реагировал очень положительно. Не только он, но и его семья и его персонал. Это стало очень важным фактором его хорошей игры с момента дебюта.

Оцените число его голов и ассистов с момента прихода. Огромное число. Вспомните матч против «Аль-Вахды» (4:0) в прошлом сезоне, где он сделал покер.

Когда он пришел, у нас уже были отличные профессионалы, такие как Луис Густаво, Давид Оспина и Альваро Гонсалес. Но ничто не может сравниться с тем влиянием, которое оказывает Роналду своим усердием и заботой о каждой мелочи, влияющей на его игру. Он влияет на раздевалку. Он ставит очень высокую планку, и это вызывает каскадный эффект», – сказал спортивный директор «Аль-Насра» Марсело Салазар.

Статистику Криштиану можно изучить здесь.

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15 комментариев
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Ответ rigobersong
Особенно в матче против Аль-Хиляля когда падала от дуновения ветра, плясала и водила хороводы вокруг судьи:) А потом неделю с сестрами в Инстаграме молчала, но стоило забить пару пенальти в пустыне, так снова закудахтали:)) Это же просто цирк:)) Вся суть ничтожной карьеры и пиар машины:))
Снова первым прибежал хейтить Криштиану!
Считай уже твой день прошел не зря! Так держать!
+8
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+5
В СА много топовых футболистов, но никто из них столько не забивает …
+6
-2
+4
То что Роналду игрок мирового уровня был,никто не спорит,но он уже не такой,что подтвердил ЧМ и его игра в АПЛ недавно,а то,что сдувшись он продолжает забивать,говорит лишь о слабости чемпионата Арабов,даже уже не мирового уровня игрок на данный момент,забивает там много головы.А если забивает,то часто с пенальти.
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Роналду - это легенда !
Человеку 38 лет и да он один из лучших футболистов в средней по уровню лиге.
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"Вспомните матч против «Аль-Вахды»" О, этот великолепный матч я не забуду никогда, постоянно вспоминаю и детям буду рассказывать.
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В таблицу глянь, директор.. А-ха-ха-ха.. 😂
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Даже Холанд, Мбаппе и сам Харри Кейн не могут угнаться за этим ураганом. Но есть нюанс....
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Ответ Spartakus1984
То что Роналду игрок мирового уровня был,никто не спорит,но он уже не такой,что подтвердил ЧМ и его игра в АПЛ недавно,а то,что сдувшись он продолжает забивать,говорит лишь о слабости чемпионата Арабов,даже уже не мирового уровня игрок на данный момент,забивает там много головы.А если забивает,то часто с пенальти.
Удивляет, что не все могут это осознать и на полном серьезе приводят его голы в нынешнем году в аргумент, что в АПЛ он бы забивал не меньше
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Ответ Dad555
"Вспомните матч против «Аль-Вахды»" О, этот великолепный матч я не забуду никогда, постоянно вспоминаю и детям буду рассказывать.
Его запишут на золотой диск и отправят в бескрайний космос со следующим Вояджером, чтобы инопланетяне тоже насладились этим уникальным зрелищем.
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Ответ Вальдано
В таблицу глянь, директор.. А-ха-ха-ха.. 😂
ты всегда вот так пишешь через тире?
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