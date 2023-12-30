Директор «Аль-Насра»: «С влиянием Роналду ничто не сравнится. Он ставит очень высокую планку. Оцените число его голов и ассистов»

В «Аль-Насре» высоко оценили эффект от прихода Криштиану Роналду.

«Криштиану с первого дня реагировал очень положительно. Не только он, но и его семья и его персонал. Это стало очень важным фактором его хорошей игры с момента дебюта.

Оцените число его голов и ассистов с момента прихода. Огромное число. Вспомните матч против «Аль-Вахды» (4:0) в прошлом сезоне, где он сделал покер.

Когда он пришел, у нас уже были отличные профессионалы, такие как Луис Густаво, Давид Оспина и Альваро Гонсалес. Но ничто не может сравниться с тем влиянием, которое оказывает своим усердием и заботой о каждой мелочи, влияющей на его игру. Он влияет на раздевалку. Он ставит очень высокую планку, и это вызывает каскадный эффект», – сказал спортивный директор « » Марсело Салазар.

Статистику Криштиану можно изучить здесь.

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