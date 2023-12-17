Мадзарри о 2:1 с «Кальяри»: «Наполи» мог начать сомневаться в своих силах, если бы не выиграл. Рад, что Осимхен и Квара забили – им нужно было вновь стать героями»

Теги Кальяри Вальтер Мадзарри серия А Италия Наполи Виктор Осимхен Хвича Кварацхелия Футбол

Вальтер Мадзарри оценил победу над «Кальяри» (2:1) в Серии А.

«Крайне важная победа, нам нужно было вернуться в нужную колею, потому что мы – «Наполи». Если бы мы сегодня не выиграли, то ситуация была бы скверная – команда могла начать сомневаться в своих силах (ранее неаполитанцы проиграли в Серии А «Ювентусу» и «Интеру» – прим. Sports.ru).

Рад, что Осимхен и Квара [Кварацхелия] забили – они были немного раздражены. Им нужно было вновь стать теми героями, что задавали тон в прошлом сезоне», – сказал главный тренер «Наполи».

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