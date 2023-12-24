Политано пнул Залевского и получил красную. Осимхена тоже удалили в матче «Рома» – «Наполи» – за 2 желтые за 13 минут

Игрок «Наполи» ударил ногой футболиста «Ромы».

« » принимает « » в рамках 17-го тура Серии А (1:0, второй тайм).

На 66-й минуте хавбек римлян руками схватил за футболку вингера неаполитанцев , который убегал в контратаку. Политано лягнул ногой и попал в бедро Залевскому.

Главный судья матча Андреа Коломбо показал желтую карточку Николе за фол и удалил Маттео за неспортивное поведение.

Изображение: кадры из трансляции Ziggo Sport

На 86-й был удален форвард гостей Виктор Осимхен – он получил желтые карточки на 73-й и 86-й.

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

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