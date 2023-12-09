Мадзарри об Осимхене: «Когда он наберет форму, будет делать разницу, но потом «Наполи» потеряет его из-за Кубка Африки»

Теги Вальтер Мадзарри серия А Италия Наполи Сборная Нигерии по футболу Кубок Африки Виктор Осимхен Футбол

Вальтер Мадзарри высказался о значимости для «Наполи» Виктора Осимхена.

Главный тренер неаполитанцев выразил мнение после матча с «Ювентусом» (0:1) в Серии А.

«Чемпионы вдохновляют других, но и им самим нужна оптимальная форма. Вы же видели, что его опекали, даже когда мяча и близко не было рядом с ним.

Когда он наберет форму [после недавней травмы], будет делать разницу, но потом мы потеряем его из-за Кубка Африки (турнир пройдет с 13 января по 11 февраля 2024 года – прим. Sports.ru), и на поле будут выходить другие», – сказал Мадзарри.

В 11 играх текущего чемпионата Италии на счету Осимхена 6 голов и 1 ассист. Подробнее его статистика – здесь.

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5 комментариев
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Это, конечно, нонсенс, что ФИФА до сих пор ничего не хотят придумать с Кубком Африки. Например, проводить его реже. Каждый раз одно и то же. В разгар сезона многие клубы лишаются ведущих игроков...
+10
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Витьку валить от них надо
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Ответ Тёма Тёма
Это, конечно, нонсенс, что ФИФА до сих пор ничего не хотят придумать с Кубком Африки. Например, проводить его реже. Каждый раз одно и то же. В разгар сезона многие клубы лишаются ведущих игроков...
А разве не КАФ решает этот вопрос?
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Ответ Тёма Тёма
Это, конечно, нонсенс, что ФИФА до сих пор ничего не хотят придумать с Кубком Африки. Например, проводить его реже. Каждый раз одно и то же. В разгар сезона многие клубы лишаются ведущих игроков...
А лучше вообще убрать все эти евро, кубки Африки, копы и оставить только ЧМ
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