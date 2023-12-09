Мадзарри об Осимхене: «Когда он наберет форму, будет делать разницу, но потом «Наполи» потеряет его из-за Кубка Африки»

Вальтер Мадзарри высказался о значимости для «Наполи» Виктора Осимхена.

Главный тренер неаполитанцев выразил мнение после матча с «Ювентусом» (0:1) в Серии А.

«Чемпионы вдохновляют других, но и им самим нужна оптимальная форма. Вы же видели, что его опекали, даже когда мяча и близко не было рядом с ним.

Когда он наберет форму [после недавней травмы], будет делать разницу, но потом мы потеряем его из-за Кубка Африки (турнир пройдет с 13 января по 11 февраля 2024 года – прим. Sports.ru), и на поле будут выходить другие», – сказал .

В 11 играх текущего чемпионата Италии на счету 6 голов и 1 ассист. Подробнее его статистика – здесь.

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