Гендиректор «Пари НН»: «Нужно выводить клуб на вершину. Верим, что у нас с Юраном получится» 

Теги премьер-лига Россия Сергей Юран Пари НН Давид Мелик-Гусейнов Футбол

Гендиректор «Пари НН» рассказал о желании сделать топ-клуб в Нижнем Новгороде.

«Перед началом текущего сезона мы с Сергеем Юраном разрабатывали стратегию, чтобы сделать топ-клуб в Нижнем Новгороде. 

Нам нужно выводить «Пари НН» на вершину, такую задачу мы ставим перед собой. Верим, что у нас это получится», — сказал Давид Мелик-Гусейнов.

После 18 туров «Пари НН» занимает в Мир РПЛ 9-е место.

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2 комментария
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Клуб с названием Пари должен быть на вершине!
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