Гендиректор «Пари НН»: «Нужно выводить клуб на вершину. Верим, что у нас с Юраном получится»
Гендиректор «Пари НН» рассказал о желании сделать топ-клуб в Нижнем Новгороде.
«Перед началом текущего сезона мы с Сергеем Юраном разрабатывали стратегию, чтобы сделать топ-клуб в Нижнем Новгороде.
Нам нужно выводить «Пари НН» на вершину, такую задачу мы ставим перед собой. Верим, что у нас это получится», — сказал Давид Мелик-Гусейнов.
После 18 туров «Пари НН» занимает в Мир РПЛ 9-е место.
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