Гендиректор «Пари НН»: «Нужно выводить клуб на вершину. Верим, что у нас с Юраном получится» 

Гендиректор «Пари НН» рассказал о желании сделать топ-клуб в Нижнем Новгороде.

«Перед началом текущего сезона мы с разрабатывали стратегию, чтобы сделать топ-клуб в Нижнем Новгороде.

Нам нужно выводить « » на вершину, такую задачу мы ставим перед собой. Верим, что у нас это получится», — сказал .

После 18 туров «Пари НН» занимает в Мир 9-е место.

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