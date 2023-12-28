Юран о «Пари НН»: «Говорю парням: «Направо пойдем — будем в заднице, налево — премии получим. Я не по книжкам футбол знаю – сам проходил все эти вещи»

Сергей Юран рассказал о своей работе в «Пари НН».

После туров нижегородцы занимают в Мир 9-е место.

«Мы постоянно в контакте с парнями – не только на поле, но и в быту. Часто парюсь с игроками в бане на базе. Могу пошутить, пообщаться. Приглашаю на индивидуальные беседы.

Многие старшие приходят по жизни посоветоваться. Все знают, что по любому вопросу в любое время дня и ночи могут набрать мне, если что-то случилось. Говорю парням: «Я не по книжкам футбол знаю – сам проходил все эти вещи. Если направо пойдем — будем в заднице, налево — премии получим».

Я знаю, на какие кнопки жать, потому что раньше так же нажимали на меня. На первом плане в футболе стоит психология. Ошибку, только не системную, могу простить, разобрать, но не безволие.

Я в жизни ярый коллективист. Объясняю футболистам: если увижу какие-то группки в два-три футболиста, недовольство, этих людей здесь не будет. И не имеет значения, это игрок стартового состава или нет.

Есть другие клубы, где «проиграли и проиграли, выиграли и выиграли». В «Пари НН» этого не будет. На три часа, когда собираемся, готовимся, тренируемся, мы должны быть одной семьей и жить результатом.

У меня нет разделения: иностранец, русский, армянин, еще кто-то. Требования для всех едины, и со всех я буду спрашивать. Пока никаких проблем нет», – сказал главный тренер « ».

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