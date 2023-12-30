Каррера назвал ЦСКА разочарованием РПЛ: «От них всегда ожидаешь больше, чем 8-е место» 

Массимо Каррера назвал ЦСКА главным разочарованием первой части сезона РПЛ.

После 18 туров армейцы занимают в таблице 8-е место.

«Я не знаю всего состава , но они, конечно, разочаровали под конец этого года, немного не оправдали ожиданий.

От этой команды всегда рассчитываешь больше, чем то место, на котором они идут сейчас», — сказал бывший главный тренер «Спартака».

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