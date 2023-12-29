Президент «Наполи» извинился за 7-е место в Серии А: «Вся ответственность на мне. Игроки и тренеры не виноваты»

Президент «Наполи» извинился за 7-е место в Серии А.

В пятницу «Наполи» сыграл вничью 0:0 с «Монцей» и остался на 7-м месте. У «Аталанты», отстающей на 2 очка, есть матч в запасе.

«Все, что произошло до сих пор, – моя ответственность. Вина не должна ложиться на игроков или тренеров, я беру всю ответственность на себя. Я должен извиниться перед неаполитанцами и болельщиками за место в турнирной таблице.

Но чемпионат длинный, постараемся наверстать упущенное на рынке. Я не хочу утомлять вас историями, но, когда я вернусь с Суперкубка в Саудовской Аравии, то есть примерно 24-25 января, мы встретимся на берегу моря, хорошо поужинаем, и я расскажу вам свою точку зрения», – сказал Аурелио Де Лаурентис.

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