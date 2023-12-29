Президент «Наполи» извинился за 7-е место в Серии А: «Вся ответственность на мне. Игроки и тренеры не виноваты»

Теги серия А Италия Наполи Аурелио Де Лаурентис Монца Футбол

Президент «Наполи» извинился за 7-е место в Серии А.

В пятницу «Наполи» сыграл вничью 0:0 с «Монцей» и остался на 7-м месте. У «Аталанты», отстающей на 2 очка, есть матч в запасе.

«Все, что произошло до сих пор, – моя ответственность. Вина не должна ложиться на игроков или тренеров, я беру всю ответственность на себя. Я должен извиниться перед неаполитанцами и болельщиками за место в турнирной таблице.

Но чемпионат длинный, постараемся наверстать упущенное на рынке. Я не хочу утомлять вас историями, но, когда я вернусь с Суперкубка в Саудовской Аравии, то есть примерно 24-25 января, мы встретимся на берегу моря, хорошо поужинаем, и я расскажу вам свою точку зрения», – сказал Аурелио Де Лаурентис.

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9 комментариев
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Ответ xQcoW
Скользкий тип. Не удивлюсь, если отмывает деньги, занимается нарко- работорговлей и имеет бордели
и на вечеринке был у Ивлеевой
+6
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+6
Конечно вина на тебе, как можно было упустить Спалетти - ума не приложу!
+3
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+3
Ответ zaebarca
Конечно вина на тебе, как можно было упустить Спалетти - ума не приложу!
Спалетти, как каждый тренер, хотел летних усилений... вместо ужина, даже хорошего.
+2
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Да уволь ты уже это чудо на Мадзарри
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«Наполи» не тот клуб,который может брать Скудетто регулярно. К тому-же Де Лаурентис - неуравновешенный самодур.
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Цитаты; ..".наверстать упущенное на рынке"... "примерно 24-25 января" будет уже поздно. Ужином делу не поможешь...
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Конечно вина твоя. Потому что ты выбрал деньги ,а не футбол-продав супер ЦЗ корейца и турка Элмаза. Теперь бабки то карман греют но футбол Наполи выглядит жалким.Да и Спалетти небось снится-так что хлебай.
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Ответ Анатолий Слюта
Конечно вина твоя. Потому что ты выбрал деньги ,а не футбол-продав супер ЦЗ корейца и турка Элмаза. Теперь бабки то карман греют но футбол Наполи выглядит жалким.Да и Спалетти небось снится-так что хлебай.
Элмаз и не был основным ни при одном тренере
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