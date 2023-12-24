Фермин о «Барсе»: «Мы стремимся бороться за все трофеи, нужно исправлять ошибки. У нас был период неудовлетворительных результатов, но моментами мы показывали хорошую игру»

Фермин Лопес оценил выступления «Барселоны» в текущем сезоне.

– Как вы оцениваете текущий сезон?

– У нас был период неудовлетворительных результатов, но я думаю, что были и моменты, когда мы были в порядке и показывали хорошую игру. Надеюсь, мы сможем переломить ситуацию и вернуться к победам и достойной игре.

– Каким ты видишь тренера? Он позитивен, терпелив, всегда старается видеть стакан наполовину полным.

– Он всегда очень позитивен. Это заставляет нас, прежде всего, быть самокритичными, но всегда с позитивом смотреть вперед, исправляться и идти своим путем.

– Команда заняла первое место в группе Лиги чемпионов, но были и сложные матчи. Ты видишь себя победителем Лиги чемпионов, стремишься к этому или признаешь, что до этого еще далеко?

– Мы всегда стремимся к максимуму. Да, мы должны исправлять ошибки, чтобы не допустить их в матчах чемпионов. Но я думаю, что мы стремимся бороться за все трофеи, нужно лишь продолжать работать, – сказал полузащитник «Барселоны».

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