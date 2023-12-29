«Маккаби» оформляет Лесовому гражданство Израиля, чтобы он не считался легионером (Sport 5)

Теги возможные трансферы Динамо Москва высшая лига Израиль Маккаби Хайфа натурализация Даниил Лесовой Футбол

Даниил Лесовой может стать гражданином Израиля перед трансфером в «Маккаби».

Как сообщает Sport 5, «Маккаби» Хайфа усиленно работает над оформление израильского гражданства для Лесового.

Решить этот вопрос хотят как можно скорее – клуб намерен зарегистрировать новичка как израильтянина. В таком случае Лесовой не будет считать легионером в местном чемпионате.

Кроме того, в «Маккаби» считают, что смогут без проблем направить деньги за Лесового в «Динамо», несмотря на санкции, и ожидают, что Даниил скоро присоединится к команде.

Отметим, что Лесовой выступал за юношескую сборную Украины, но в ноябре 2016-го перешел в «Зенит» и принял российское гражданство. После этого он выступал за сборные России U20 и U21. В ноябре 2020-го его вызвали в основную сборную России.

Ранее сообщалось, что «Динамо» получит за Лесового 1 миллион евро.

Лесовой перешел в московский клуб осенью 2020 года из тульского «Арсенала». Его трансфер оценивали в 1,8 млн евро.

Статистику 25-летнего игрока можно изучить здесь.

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48 комментариев
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интересно, и в армию призовут?
+30
-5
+25
Ответ Кокич
Еврейские корни – это не единственный способ получения израильского гражданства. Без корней получить израильский паспорт будет сложнее, но таки ещё возможно.
Таки за нужное количество шекелей всë возможно
+27
-5
+22
А в ЦАХАЛ его так не призовут ?
+22
-7
+15
Ответ Ярик01
Сбежал из Украины, сбежал из России
Куда ни бежит везде война
+14
-2
+12
Еврейские корни – это не единственный способ получения израильского гражданства. Без корней получить израильский паспорт будет сложнее, но таки ещё возможно.
+7
-2
+5
Ну хоть кто-то из наших действительно поможет в борьбе с ХАМАС.
+19
-15
+4
Ответ QWertY
а зачем нашим помогать в геноциде против палестинцев?
Вообще, это была шутка. А если говорить серьёзно, то геноцид там делают в обе стороны. По крайней мере, на ментальном уровне желают этого и арабы, и евреи. Если евреи сейчас положат этому конец в Палестине даже при больших жертвах, это будут маленькие жертвы, чем если бы трения продолжались и дальше десятилетиями. Неужели это нужно объяснять?
+16
-12
+4
Ответ Dmitry Orlov
Украина-Россия-Израиль - помотала, однако, жизнь к 25 годам. Вопрос ещё и в том, за какую сборную он в итоге будет играть?
он еще судя по википедии (строчка про предка) на четверть армянин
+3
0
+3
Ответ Руслан Дорошенко
Ну хоть кто-то из наших действительно поможет в борьбе с ХАМАС.
а зачем нашим помогать в геноциде против палестинцев?
+31
-28
+3
Шалом, ёпта!
+3
0
+3
Нашли, внезапно, прабабушку Сару?
+4
-1
+3
Сбежал из Украины, сбежал из России
+6
-3
+3
какие то португальские дела происходят. Проходим мимо
+3
-1
+2
Для всех ответ не призовут так как он изначально не имел опыта и на случай там войны, но нужна военная специальность которой у него нет. И максимум сборы, но тоже не факт
+2
0
+2
Ответ Abu Ibrahim
Для этого еврея нужно истребить всех арабов на континенте . По твоей аналогии будет проще если арабы истребят евреев .
Всё арабы на континенте желают смерти всем евреям? У арабов там всё нормально?
+2
0
+2
Украина-Россия-Израиль - помотала, однако, жизнь к 25 годам.
Вопрос ещё и в том, за какую сборную он в итоге будет играть?
+2
0
+2
Ну удачи ему в стране, не воюющей с соседями
+3
-1
+2
Жаль, что так и не раскрылся в Динамо. Начал очень хорошо, но после травмы крестов так и не вышел на высокий уровень. Да и шансов дают не так много
+2
0
+2
Из вики: "Родился 12 января 1998 года в Москве. С двух до пяти лет жил в Праге, затем переехал в Киев, где его мама имела собственный магазин одежды. Родители разошлись, когда Даниилу было 6-7 лет. У него есть младший брат Филипп. В совершенстве владеет украинским языком."

А теперь Израиль! Норм его по миру мотает.
+1
0
+1
Нашел таки свою землю обетованную после украины и России
Осталось только в Газе долг отдать новой земле
+2
-1
+1
Ответ Руслан Дорошенко
Вообще, это была шутка. А если говорить серьёзно, то геноцид там делают в обе стороны. По крайней мере, на ментальном уровне желают этого и арабы, и евреи. Если евреи сейчас положат этому конец в Палестине даже при больших жертвах, это будут маленькие жертвы, чем если бы трения продолжались и дальше десятилетиями. Неужели это нужно объяснять?
Какой то бред. То есть по твоей логике, чтобы остановить конфликт нужно загеноцидить весь народ? Ты реально думаешь, что истребив население Газы конфликт закончится? Ноу комментс
+2
-1
+1
Ответ waleri
Проверка Газой один из главных пунктов контракта
пока он получит паспорт от газы не останется ничего похоже
+1
0
+1
Ответ QWertY
Какой то бред. То есть по твоей логике, чтобы остановить конфликт нужно загеноцидить весь народ? Ты реально думаешь, что истребив население Газы конфликт закончится? Ноу комментс
Геноцид там происходит вследствие гуманитарного кризиса, а не намеренного истребления по национальному признаку. И не в тех пропорциональных в отношениях, чтобы говорить о полном уничтожении населения на территориальной области. Причём, о геноциде здесь писали пока только остальные, не я.
+2
-1
+1
Пребывание в Динамо зачтут за учебку
+1
0
+1
Ответ XavIniesta2008-2015
А в ЦАХАЛ его так не призовут ?
Проверка Газой один из главных пунктов контракта
+4
-3
+1
Ответ Кокич
Еврейские корни – это не единственный способ получения израильского гражданства. Без корней получить израильский паспорт будет сложнее, но таки ещё возможно.
Главное, чтобы "корень" был правильного формата и вида.
0
0
0
Ответ Wiley Fox
Ну да Если ты выйдешь замуж за гражданина Израиля, то через некоторое время тоже станешь гражданином Израиля Впрочем, Питер же самый еврейский город России, и у тебя с этим и так не будет проблем
гражданин за гражданина замуж - звучит не очень
0
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0
Ответ Вячеслав Максименко
Какой еврейский? Там мигрантов 26 процентов))
Самый еврейский
0
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0
Ответ Вячеслав Максименко
Из ваших, а не из наших))
Понял. Ты не из России значит. 🙆‍♂️
+1
-1
0
Ответ Руслан Дорошенко
Ну хоть кто-то из наших действительно поможет в борьбе с ХАМАС.
Из ваших, а не из наших))
0
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