«Маккаби» оформляет Лесовому гражданство Израиля, чтобы он не считался легионером (Sport 5)

Даниил Лесовой может стать гражданином Израиля перед трансфером в «Маккаби».

Как сообщает Sport 5, « » Хайфа усиленно работает над оформление израильского гражданства для Лесового.

Решить этот вопрос хотят как можно скорее – клуб намерен зарегистрировать новичка как израильтянина. В таком случае Лесовой не будет считать легионером в местном чемпионате.

Кроме того, в «Маккаби» считают, что смогут без проблем направить деньги за Лесового в « », несмотря на санкции, и ожидают, что скоро присоединится к команде.

Отметим, что Лесовой выступал за юношескую сборную Украины, но в ноябре 2016-го перешел в «Зенит» и принял российское гражданство. После этого он выступал за сборные России U20 и U21. В ноябре 2020-го его вызвали в основную сборную России.

Ранее сообщалось, что «Динамо» получит за Лесового 1 миллион евро.

Лесовой перешел в московский клуб осенью 2020 года из тульского «Арсенала». Его трансфер оценивали в 1,8 млн евро.

Статистику 25-летнего игрока можно изучить здесь.

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