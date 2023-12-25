Лесовой перейдет в «Маккаби Хайфа» за 1 млн евро. Соглашение с «Динамо» достигнуто (Sport5)

«Динамо» и «Маккаби Хайфа» договорились о трансфере Даниила Лесового.

По информации Sport5, клубы достигли принципиального соглашения. « » заплатит за 25-летнего полузащитника около 1 млн евро.

Сообщалось, что израильский клуб может зарегистрировать игрока сразу после открытия зимнего трансферного окна.

выступает за « » с сезона-2020/21, в текущем розыгрыше Мир он провел 8 матчей. Подробная статистика 25-летнего футболиста доступна здесь.

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