Лесовой перейдет в «Маккаби Хайфа» за 1 млн евро. Соглашение с «Динамо» достигнуто (Sport5)

Теги премьер-лига Россия возможные трансферы Динамо Москва высшая лига Израиль Маккаби Хайфа Даниил Лесовой Футбол

«Динамо» и «Маккаби Хайфа» договорились о трансфере Даниила Лесового.

По информации Sport5, клубы достигли принципиального соглашения. «Маккаби» заплатит за 25-летнего полузащитника около 1 млн евро.

Сообщалось, что израильский клуб может зарегистрировать игрока сразу после открытия зимнего трансферного окна.

Лесовой выступает за «Динамо» с сезона-2020/21, в текущем розыгрыше Мир РПЛ он провел 8 матчей. Подробная статистика 25-летнего футболиста доступна здесь

Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам

13 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Не смог вернуться после крестов (
+7
0
+7
Удачи Даниил! Очень сдал, после разрыва крестов! Спасибо за игру в ДИНАМО!
+3
0
+3
один из любимых игрков Динамо) удачи Даниилу в карьере спасибо за все хорошее береги себя
+3
0
+3
Отличный вариант для игрока.
+1
0
+1
Нормальная цена при его текущем состоянии!
+1
0
+1
Удачи Лесовому. Хорошо играл до крестов. Спасибо за игру в Динамо!
0
0
0
Не уверен, что с ситуацией войны Израиля в Газе этот шаг был до конца продуманным и правильным...
+1
-1
0
Удачи Даниилу не восстановился после травмы.
0
0
0
Даниилу удачи, если там получится выстрелить, может и в Европу уехать.
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий