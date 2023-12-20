Дюгарри о Мбаппе: «Надеюсь, он в «Реале» выиграет 2-3 «Золотых мяча». Сейчас у него бардак в карьере»

Кристоф Дюгарри рассказал, чего ждет от дальнейшей карьеры Килиана Мбаппе.

Сегодня нападающему « » и сборной Франции исполнилось 25 лет.

– Какой вы видите вторую половину его карьеры?

– Я надеюсь, что она будет отличной. Чтобы вторая половина его карьеры была успешной, ему нужен как минимум один « ». Это его цель, он хочет побить все рекорды. Я не знаю, побьет ли он их, но я желаю ему этого от всего сердца.

Сейчас ему еще многое нужно улучшить. У него хорошая статистика, но я считаю, что в плане карьеры у него полный бардак. Он не говорит о том, что делает, он не делает того, что говорит, он рассказывает о мадридском « » как о своей детской мечте, но когда он может перейти туда, он не переходит, потому что эмир [Катара] дал ему миллионы, чтобы он передумал...

Были также ситуации, когда он высказывался по любому поводу и высказывал свое неверное мнение от начала и до конца, что было неуместно и не служило никакой цели, кроме как навязать своего рода лидерство...

Я считаю, что с точки зрения образцовости еще предстоит добиться прогресса. Сейчас ему 25 лет, но он все еще молод. Он многое выиграл, он совершал ошибки, он это знает, он не во всем преуспел. Поэтому я надеюсь, что он сможет проанализировать, что он сделал правильно, а что неправильно.

Я устал от того, что каждый год все говорят о том, что «Мбаппе продлит контракт», « уйдет»... Дайте ему подписать контракт на пять или шесть лет и делать свою работу.

Он всегда сохраняет неопределенность. Ему не хватает немного харизмы, силы человека, который берет на себя ответственность. Мне кажется, что иногда в его заявлениях есть маленькие хитрости, и мне это не очень нравится.

Я надеюсь, что он будет вести себя намного яснее. Что он подпишет контракт с мадридским «Реалом» на пять лет, что он привезет домой два или три «Золотых мяча», что он будет добиваться результатов и следовать своим намерениям, – сказал бывший нападающий сборной Франции.

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