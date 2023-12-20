Дюгарри о Мбаппе: «Надеюсь, он в «Реале» выиграет 2-3 «Золотых мяча». Сейчас у него бардак в карьере»

Теги ПСЖ Реал Мадрид Сборная Франции по футболу лига 1 Франция Ла Лига Золотой мяч Кристоф Дюгарри Килиан Мбаппе Футбол

Кристоф Дюгарри рассказал, чего ждет от дальнейшей карьеры Килиана Мбаппе.

Сегодня нападающему «ПСЖ» и сборной Франции исполнилось 25 лет. 

– Какой вы видите вторую половину его карьеры?

– Я надеюсь, что она будет отличной. Чтобы вторая половина его карьеры была успешной, ему нужен как минимум один «Золотой мяч». Это его цель, он хочет побить все рекорды. Я не знаю, побьет ли он их, но я желаю ему этого от всего сердца.

Сейчас ему еще многое нужно улучшить. У него хорошая статистика, но я считаю, что в плане карьеры у него полный бардак. Он не говорит о том, что делает, он не делает того, что говорит, он рассказывает о мадридском «Реале» как о своей детской мечте, но когда он может перейти туда, он не переходит, потому что эмир [Катара] дал ему миллионы, чтобы он передумал...

Были также ситуации, когда он высказывался по любому поводу и высказывал свое неверное мнение от начала и до конца, что было неуместно и не служило никакой цели, кроме как навязать своего рода лидерство...

Я считаю, что с точки зрения образцовости еще предстоит добиться прогресса. Сейчас ему 25 лет, но он все еще молод. Он многое выиграл, он совершал ошибки, он это знает, он не во всем преуспел. Поэтому я надеюсь, что он сможет проанализировать, что он сделал правильно, а что неправильно.

Я устал от того, что каждый год все говорят о том, что «Мбаппе продлит контракт», «Мбаппе уйдет»... Дайте ему подписать контракт на пять или шесть лет и делать свою работу.

Он всегда сохраняет неопределенность. Ему не хватает немного харизмы, силы человека, который берет на себя ответственность. Мне кажется, что иногда в его заявлениях есть маленькие хитрости, и мне это не очень нравится.

Я надеюсь, что он будет вести себя намного яснее. Что он подпишет контракт с мадридским «Реалом» на пять лет, что он привезет домой два или три «Золотых мяча», что он будет добиваться результатов и следовать своим намерениям, – сказал бывший нападающий сборной Франции.

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15 комментариев
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Скорее Беллингем выиграет ЗМ чем он.
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Коротко. Четко. Верно.
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Чтобы попробовать выиграть ЗМ в Мадриде, для начала нужно перейти в Мадрид. А у Килиана как раз с этим пунктом, скажем так, затруднения)
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Ответ NEDREALM
Коротко. Четко. Верно.
Дюгарри всегда был умницей!
+2
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+2
В Реале есть Винисиус, Беллингем и Родриго. Просто зачем? молодой талант из Бразилии ещё подъедет тем более
+2
-1
+1
Если выбирать, то считаю тот же Лаутаро Мартинес сегодня актуальнее для Реала, чем Мбаппе.
+4
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Интересно, что творится в голове у Мбаппе, когда все топы и ноунеймы вместе обсуждают бардак в его карьере. Давление, на самом деле, колоссальное, учитывая, что предложения были аж из Мадрида и уверен, что не один и не два раза. А толку ноль)?
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Реалом, Барселоной, Ливерпулем и тд, и тп. неважно с кем. просто уйти из чемпионата Франции. признания он там особого не получит. другое дело, нужно ли ему это признание.
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Если в Париже хорошо платят, зачем ему Мадрид.
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Обзор на Мбаппе))
Ну, пока он будет думать, Джуд возьмет 3 ЗМ
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Его можно понять: какому футболисту в истории мирового футбола платили сотни миллионов и звонили президенты их стран чтобы сбить с толку и изменить мечте? Даже если сам мбаппе проявлял твердость, что делать с близкими (родителями и друзьями), которые с утра до ночи говорят про огромные деньги, рассчитывая на них сами не в последнюю очередь? Как не дрогнуть и не прогнуться под всех окружающих?
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Мля...Ему не хватает немного харизмы, силы человека, который берет на себя ответственность...
Дядя ты финал ЧМ в Катаре смотрел нет?
Сколько он положил аргентосам?
Кто тащил этих уснувших буржуа к победе? такой бред, болталка безответственная.
Тупо за Черепашку обидно...
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Думаю что место, которое гарантировало ему ЗМ, занято
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