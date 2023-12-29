Гогниев о переписывании возраста футболистов: «Такое практиковалось – было больше шансов подняться. Даже сейчас это есть, люди как-то делают»

Спартак Гогниев высказался о проблеме с переписыванием возраста футболистов.

– Дзагоев в интервью рассказывал, что в детстве ему предлагали сменить год рождения. Раньше такое было сплошь и рядом?

– Не то, что сплошь и рядом... Конечно, такое практиковалось, потому что так было больше шансов подняться. Даже сейчас это есть, но не только с нашими футболистами. Люди как-то делают это, но я даже не знаю как.

В принципе, когда организм до 14 лет растет, ты все-таки крупнее кажешься, у тебя больше шансов заиграть. На профессиональном уровне это, конечно, не влияет ни на что, зато дает толчок в юности, – сказал бывший игрок клубов Мир и экс-тренер « ».

Дзагоев о том, что он переписанный: «Я Васе Березуцкому говорил: «Готов на 100 тысяч евро с тобой спорить, если есть какой-то тест – без проблем». Отец реально хотел записать 91-м годом – отговорил Осинькин»

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