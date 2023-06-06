Гогниев ждет предложений: «Хочу работать, чтобы воплотить свои идеи. Много осталось недосказанности»
Спартак Гогниев рассказал, что ждет предложений по работе.
«Появится предложение, я его рассмотрю, и хотелось бы работать. Много осталось недосказанности, можно так сказать.
Да, я нахожусь в ожидании предложений по работе. Каждый тренер хочет работать, чтобы воплотить свои идеи», – сказал бывший главный тренер «Химок» и «Алании».
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