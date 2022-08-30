«Болонья» купила форварда Зиркзее у «Баварии» за 8 млн евро. У мюнхенцев будет право обратного выкупа игрока

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Нападающий «Баварии» Джошуа Зиркзее перешел в «Болонью». 

Итальянский клуб объявил о трансфере 21-летнего нидерландца. Срок контракта футболиста с итальянским клубом не разглашается. По данным Sky Sport, соглашение будет рассчитано до 2026 года

Немецкий клуб получит за продажу футболиста 8 миллионов евро, сообщает Фабрицио Романо. Также у мюнхенцы получат 50% суммы от перепродажи форварда. У «Баварии» будет право обратного выкупа игрока.

Прошлый сезон Зиркзее провел в аренде в «Андерлехте». В 38 матчах в рамках чемпионата Бельгии он забил 16 голов и сделал 9 результативных передач. 

Подробную статистику нападающего можно найти здесь

Фото: https://twitter.com/BfcOfficialPage/

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